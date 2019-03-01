Михаил Жванецкий стал кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени

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Отмечается, что Жванецкому присвоена награда "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность". Кроме того, почетного звания "Заслуженный артист Российской Федерации" удостоена певица Ирина Понаровская.В 2009 году Жванецкий стал кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени "за большой вклад в развитие литературы и эстрадного искусства". Также он обладатель почетного звания "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации"(2001) и "Народный артист Украины" (1999).В 2015 году Министерство культуры Украины включило Жванецкого в состав "белого списка" деятелей культуры, которым следует оказывать "максимальное содействие" в стране, в противовес списку лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины.В "белый список" также попали Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова, Юрий Шевчук, Борис Акунин, Земфира, Вахтанг Кикабидзе, Михаил Ефремов, Арнольд Шварценеггер и другие деятели культуры, в разное время приветствовавшие Майдан на Украине.