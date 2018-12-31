Михаил Жданов приступил к дежурству по Правительству Самарской области
31 декабря 2018 15:32
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Сегодня и до утра 01.01.2019 года приступил к дежурству по Правительству Самарской области.
Прошу сообщать сюда обо всех чрезвычайных ситуациях и нарушениях в работе служб, передает Министр промышленности и торговли СО Михаил Жданов.
"Пожелаем Михаилу Николаевичу спокойного дежурства в этот предновогодний день!", - написал Дмитрий Азаров в Твиттере.
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