Михаил Щербаков рассказал о предстоящих масштабных событиях в Самарской филармонии
19 февраля 2019 17:24
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Транссибирский Арт-фестиваль в этом году откроется 26 марта инновационным проектом TONALi TOUR, который проходит под девизом «Молодые – молодым». Проект TONALi даст возможность его юным участникам — учащимся Самарского музыкального училища, училища культуры и Вальдорфской школы Самары самостоятельно организовать концерты молодых талантливых музыкантов Даниэля Голода (фортепиано, Израиль), Артура Русановского (скрипка, Нидерланды) и Ивана Сканави (виолончель, Россия) — сначала 25 марта в своих учебных заведениях, а затем принять участие в организации сборного концерта 26 марта всего трио в Самарской государственной филармонии. Таким образом, ребята смогут познакомиться с основами менеджмента культуры, принципами работы концертных учреждений, лучше понять мир классической музыки.
28 марта Транссибирский фестиваль при поддержке Правительства Самарской области продолжит концерт скрипача с мировым именем Вадима Репина и симфонического оркестра Самарской филармонии под руководством маэстро Михаила Щербакова. В программе вечера прозвучат шедевры классики — Концерт для скрипки с оркестром Я. Сибелиуса и Симфония №4 Й. Брамса. Играет музыкант на знаменитой скрипке Rode Антонио Страдивари (1733 г).
Завершится Транссибирский фестиваль 29 марта камерным вечером, в котором выступят Вадим Репин (скрипка), заслуженный артист России, солист Московской филармонии Александр Князев (виолончель) и лауреат международных конкурсов Андрей Коробейников (фортепиано). Все они прославили российское исполнительское искусство далеко за пределами нашей родины, достигли высочайшего признания на мировом уровне.
Михаил Щербаков поделился с журналистами своей идеей проведения проекта «Бессмертные песни о войне», в котором могли бы принять участие все желающие, исполнить песни военных лет с симфоническим оркестром Самарской государственной филармонии. Вначале маэстро планирует объявить кастинг-прослушивание, на котором все заявившие о своем участии споют одну песню военных лет из репертуара Самарского симфонического оркестра. А после отбора компетентного жюри, которое возглавит сам Михаил Щербаков, лучшие из конкурсантов выступят в праздничные майские дни на большой сцене Самарской филармонии с оркестром.
«Такого количества песен о войне, написанных во время нее и после, — нет нигде, ни в одном государстве. Ни один народ не создал столько песен! Мы можем запеть эти великие песни всей страной, всем народом! Мы пригласим всех желающих, особенно молодежь, в этот зал и проведем кастинг. Выберем тех, у кого наиболее профессионально получится исполнить эти песни. А потом лучшие исполнители смогут спеть песни о войне с нашим симфоническим оркестром. Можно назвать этот проект «Бессмертные песни о войне». Эта гениальная музыка привлечет народ и даст ту энергию, которая необходима нам всем. А распространить этот проект можно по всей России. Главное, чтобы участие в этом проекте было добровольным, шло от сердца», — отметил Михаил Щербаков.
Также художественный руководитель филармонии поделился с журналистами тем, что 3 марта в филармонии стартует продажа абонементов нового сезона 2019-2020 гг. Начнется она с продажи абонементов для детей. А 7 апреля состоится ярмарка-продажа абонементов для взрослой аудитории. Это социально-значимое событие ежегодно дает возможность слушателям филармонии приобретать билеты на концерты по доступной цене, передает пресс-служба облправительства.
Фото: tic-samara.ru
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