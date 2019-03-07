Михаил Ратманов поддержал работу Совета матерей

80

6 марта на территории Клинического госпиталя ИДК состоялась встреча членов общероссийского движения «Совет матерей», которое возглавляет Татьяна Буцкая. В ней приняли участие министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов, заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Галина Андриянова и главный врач ЗАО «Медицинская компания ИДК» Марат Тугушев, главный врач клиничсеского госпиталя ИДК Сергей Арабаджян.Татьяна Буцкая представила участникам встречи информацию о работе Совета матерей: это общероссийская организация, в нее входят 50 регионов. «У нас несколько направлений работы, - подчеркнула Татьяна Викторовна. - Мы выбираем те, которые интересны людям. Например, социальная поддержка. Очень многие просто не представляют всего объема социальной помощи семьям с детьми. Второе направление – мы мало знаем о своих правах в системе ОМС. Новое направление – система ЖКХ. Есть льготы для семей многодетных, молодых, сирот. Надо это все узнать и собрать в единый документ для помощи семьям».Министр здравоохранения региона Михаил Ратманов поддержал социальную направленность работы совета и выразил готовность активно сотрудничать с общественным движением.«С нашей стороны мы готовы рассмотреть вопросы детской паллиативной помощи, «Открытой реанимации», чтобы облегчить родителям посещение детей в больнице, - отметил министр. - И дети, и взрослые имеют право видеть рядом с собой близких людей в сложный период жизни. Сегодня в области 14 отделений в крупных больницах, которые внедрили проект «Открытая реанимация». А вообще качественная и доступная медицинская помощь женщинам и детям, служба родовспоможения – один из главных приоритетов здравоохранения губернии».В нашем регионе практикуются дни «открытых дверей» в родильных домах, партнерские роды, работают школы позитивного материнства и отцовства.Также министр затронул тему об ограничении процедур прерывания беременности в частных медицинских организациях. У них нет стимула работать с женщиной, объяснять ей последствия ее решения, помогать семье. А государственные учреждения помимо того, что обеспечивают безопасность, соблюдают все медицинские стандарты, активно работают с женщиной с помощью психологов, помогают ей принять верное решение и отказаться от аборта. Доабортное консультирование дает свои плоды: число абортов снижается. Благодаря такой работе в 2018 году удалось сохранить 1055 беременностей.Михаил Ратманов добавил, что проблема демографии на сегодняшний день является ключевой, а изменение демографической ситуации в нашей стране зависит, прежде всего, от уровня рождаемости, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО