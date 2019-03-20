Михаил Матвеев "предложил Дмитрию Азарову для контроля за деятельностью регоператора по мусору создать Наблюдательный совет"
20 марта 2019 16:59
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"И, не прошло и часа, как Азаров предложение по Наблюдательному совету за мусорным регоператором поддержал. Остается только, чтобы он заработал. Когда я на Попечительском Совете Фонда капремонта стал задавать много нелицеприятных вопросов, Меркушкин его просто перестал созывать" - сообщил Михаил Матвеев.
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