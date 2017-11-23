Михаил Ходорковский запустил русскоязычное онлайн-СМИ

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Cайт уже зарегистрирован как онлайн-СМИ в Эстонии. По словам Ярош, эту страну для регистрации выбрал ​Ходорковский, свое решение он объяснял тем, что в Эстонии «удобный онлайн-интерфейс для управления компанией без существенных затрат на администрирование». Учредителем СМИ выступает юрлицо Open press OÜ. Оно, по данным Центрального коммерческого регистра Эстонии, было зарегистрировано в июне 2017 года ​британской компанией Hanover 16 Limited, которая, в свою очередь, по информации Регистрационной палаты Великобритании, принадлежит Михаилу Ходорковскому.«Эстония — удобная регистрация для медийных холдингов исходя из их законов и правоприменительной практики ответственности СМИ», — сообщил РБК Михаил Ходорковский через своего представителя.Новое онлайн-СМИ позиционирует себя как либеральное, но не имеет политических целей, подчеркивает Ярош. Все четыре проекта имеют разную тематическую направленность: «Инфометр» — это политика и общество, OpenEconomy — экономика, Culttriger — культура; WTFuture — наука, технологии, будущее. Первые три паблика были запущены в конце 2016 года, WTFuture — в сентябре 2017-го. Общее число подписчиков этих пабликов в Facebook и «ВКонтакте» составляет сейчас более 500 тыс. человек.Задача новой площадки — удвоить количество пользователей к сентябрю 2018 года, сообщила Ярош. Сделать это планируется за счет появления собственного контента, в том числе расследований. «До сих пор «Открытые медиа» работали как новостной агрегатор. Сейчас мы создаем редакцию спецкоров», — пояснила она.Экономическая модель онлайн-СМИ «Открытые медиа» будет определена в начале 2018 года, когда будет создана коммерческая служба и подготовлена концепция монетизации аудитории, рассказала Ярош. В качестве одного из вариантов монетизации она назвала нативную рекламу.Основатель движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский заявил о запуске проекта «Открытые медиа» в конце сентября 2016 года в своем аккаунте в Facebook. В беседе с РБК Ходорковский говорил о том, что готов потратить на каждый из этих проектов до 30 млн руб.Фото: ixtc.org