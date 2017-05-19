Михаил Федоров: «Пионерская организация, конечно, была идеологическая, но она учила детей работать и действовать вместе, учила навыкам для повседневной жизни».

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«Я был пионером и это время вспоминаю с восторгом. Мне нравилось носить красный галстук, нравилось исполнять поручения, которые мне давал отряд. Мне нравилось то, что мои товарищи были пионерами тоже. Это была очень хорошая, замечательная организация. Меня приняли позднее, чем других пионеров, я даже переживал по этому поводу. А принимали меня зимой. Я шел из школы домой, распахнув пальто, чтобы все видели мой галстук. Организация была крепкая, хорошая, работала и в школах, и в детских лагерях. Я сам потом работал пионервожатым. Детские организации тогда существовали во многих странах, выполняли они примерно одни и те же задачи: они готовили смену тем людям, которые в данный момент находились у власти. Конечно, это была идеологическая организация, но она учила детей работать и действовать вместе, учила навыкам, которые пригодились бы в повседневной жизни».