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Михаил Ефремов объяснил скандал на гастролях в Самаре «сложной пьесой для самарского зрителя»

9 марта 2018 21:58
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Главный режиссер САТД им. М.Горького Валерий Гришко заявил, что считает «неприемлемым» поведение актеров театра «Современник» на гастролях.
Актер московского театра «Современник» Михаил Ефремов объяснил скандал на гастролях в Самаре «сложной пьесой для самарского зрителя». Об этом он рассказал РБК.

В пятницу, 9 марта, «МК в Самаре» сообщил, что во время пьесы Гарольда Пинтера «Не становись чужим» 7 марта, которая шла в Самарском театре драмы имени Горького (САТД им. М.Горького), Михаил Ефремов опоздал с выходом на сцену на полчаса. Кроме того, по данным издания, он был пьян, путал текст и говорил тихо. После того как его попросили говорить погромче, актер послал зрителей матом. «МК» отмечает, что билет на спектакль стоил от 4 тыс. до 7 тыс. руб.

«Это сложная пьеса для самарского зрителя. Больше никаких комментариев по этому поводу давать не буду», — заявил РБК актер Михаил Ефремов, говоря о произошедшем.

Главный режиссер САТД им. М.Горького Валерий Гришко заявил РБК, что считает «неприемлемым» поведение актеров театра «Современник» на гастролях.

«Я не был на спектакле, но я знаю, что такие вещи происходят в любом театре время от времени, за исключением нашего, конечно. То, что мне рассказали, это совершенно неприемлемо для меня. Очевидно, они [актеры] прочитали систему Станиславского, но не прочитали маленькую, но очень важную книгу Станиславского под названием «Этика». Там все подробно написано. Если что-то произошло непотребное, хорошо, чтобы актеры нашли время и прочитали книгу Станиславского «Этика», — отметил Гришко.



Фото:   life.ru



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Комментарии



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