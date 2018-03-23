Михаил Бабич вручил государственные награды жителям Приволжья

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Орденами, знаками отличия и медалями за значительный вклад в развитие страны награждены девять человек, семерым гражданам присвоены почетные звания за заслуги в различных отраслях, двое отмечены почетными грамотами Президента РФ.«Здесь сегодня собрались люди, которые представляют и нашу промышленность, и самые последние передовые достижения в науке и технике, и сферы культуры, образования, спорта, здравоохранения. А многодетная семья Глушко из Кировской области – это люди, которые делают, может быть, самую важную работу — растят и воспитывают детей, наше будущее поколение. И делают это в пример многим нашимсоотечественникам», — отметил«Только что закончилась избирательная кампания по выборам Президента Российской Федерации. Глава государства получил очень высокий процент доверия наших граждан. И это задел минимум на следующие шесть лет. Это огромная работа, которую нам предстоит вместе выполнять. Вы в этой работе являетесь ключевыми людьми, потому что на вас будут равняться, с вас будут брать пример. Ваши достижения вызывают уважение и отмечены государственными наградами. В послании Президента, которое прозвучало первого марта, мы увидели, насколько амбициозные, масштабные задачи стоят перед страной на этом политическом и экономическом этапе. Выполнять эти задачи придется вам и вашим коллективам», — подчеркнул полномочный представитель Президента РФ в ПФО.Ордена Почета был удостоен ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»Председатель Самарской Губернской Думыбыл награжден знаком отличия «За безупречную службу» XL лет.Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени из рук полномочного представителя Президента РФ в ПФО получили 5 человек:— заведующий кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный медицинский университет»— президент негосударственной некоммерческой организации «Адвокатская палата Кировской области»— генеральный директор федерального казенного предприятия «Завод имени Я.М.Свердлова»— начальник отдела Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу— ревизор движения отдела безопасности движения и охраны труда Орского центра организации работы железнодорожных станций Южно-Уральской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»Родители пятерых детейбыли награждены медалью ордена «Родительская слава».Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» было присвоено, врачу государственного учреждения здравоохранения «Саратовская городская детская поликлиника №8».Директору ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И.Ленина»присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».Слесарю по эксплуатации и ремонту газового оборудования эксплуатационно-производственного управления «Казаньгоргаз» ООО «Газпром трансгаз Казань»было присвоено почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации».Почетное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации» присвоено, генеральному директору ООО «Кондитерская «Планета», г. Чебоксары Чувашской Республики., инженеру колхоза имени Димитрова (Оренбургская область), присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».Заведующему кафедрой теории и методики физической культуры, гимнастики и безопасности жизнедеятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Удмуртский государственный университет»присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».Учителю МБОУ «Мариинская гимназия» Ульяновской областиприсвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия №14 города Йошкар-Олы» Республики Марий Эли преподаватель ГБОУ Республики Мордовия «Республиканский лицей одаренных детей»были награждены Почетными грамотами Президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба ПФО.