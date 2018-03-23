Я нашел ошибку
Главные новости: 
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
В Москве скорая помощь сбила двух пешеходов на переходе
В Самарской области обсудили обеспечение пожарной безопасности населения региона в предстоящий весенне-летний период
Вход на публичные обсуждения является открытым.
В Самаре состоятся публичные обсуждения правоприменительной практики органов государственного контроля МЧС России
Цель акции - привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды, рационального природопользования и формирования повседневной экологической культуры.
Самара традиционно поддержит Международную экологическую акцию «Час Земли»
Он вынес продукты питания, дорогой алкоголь и сигареты на 50 тысяч рублей. Мужчина нигде не работает и решил похитить продукты и алкоголь, чтобы часть украденного продать, а другую часть - употребить в пищу.
В Новокуйбышевске ночью мужчина обокрал два магазина
21 марта на свалке произошел выброса газа, из-за чего пострадали более 50 детей. Власти ввели на полигоне режим ЧС.
Главу Волоколамского района Московского области уволили на фоне ситуации с полигоном «Ядрово»
По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело.
Самарец, воспользовавшись беспомощностью своей пожилой матери-инвалида, забрал у нее деньги и пропил их
Мужчина, который до марта 2017 года работал инспектором рыбоохраны, в ходе расследования дела свою вину не признавал, пытался избежать уголовной ответственности и на допросах сообщал ложные сведения о непричастности к незаконной добыче биоресурсов.
Бывший инспектор рыбоохраны пытался обманом избежать наказания за незаконную рыбалку
сегодня  Пятница, 23 марта, 20:24
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/03:
USD 56.84
-0.66
EUR 70.31
-0.26
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Михаил Бабич вручил государственные награды жителям Приволжья

23 марта 2018 16:34
104
Орденами, знаками отличия и медалями за значительный вклад в развитие страны награждены девять человек, семерым гражданам присвоены почетные звания за заслуги в различных отраслях, двое отмечены почетными грамотами Президента РФ.
22 марта 2018 года полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич по поручению Главы государства вручил государственные награды жителям Приволжья. Орденами, знаками отличия и медалями за значительный вклад в развитие страны награждены девять человек, семерым гражданам присвоены почетные звания за заслуги в различных отраслях, двое отмечены почетными грамотами Президента РФ.

«Здесь сегодня собрались люди, которые представляют и нашу промышленность, и самые последние передовые достижения в науке и технике, и сферы культуры, образования, спорта, здравоохранения. А многодетная семья Глушко из Кировской области – это люди, которые делают, может быть, самую важную работу — растят и воспитывают детей, наше будущее поколение. И делают это в пример многим нашим
соотечественникам», — отметил Михаил Бабич.

«Только что закончилась избирательная кампания по выборам Президента Российской Федерации. Глава государства получил очень высокий процент доверия наших граждан. И это задел минимум на следующие шесть лет. Это огромная работа, которую нам предстоит вместе выполнять. Вы в этой работе являетесь ключевыми людьми, потому что на вас будут равняться, с вас будут брать пример. Ваши достижения вызывают уважение и отмечены государственными наградами. В послании Президента, которое прозвучало первого марта, мы увидели, насколько амбициозные, масштабные задачи стоят перед страной на этом политическом и экономическом этапе. Выполнять эти задачи придется вам и вашим коллективам», — подчеркнул полномочный представитель Президента РФ в ПФО.

Ордена Почета был удостоен ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» Евгений Владимирович Шахматов.

Председатель Самарской Губернской Думы Виктор Федорович Сазонов был награжден знаком отличия «За безупречную службу» XL лет.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени из рук полномочного представителя Президента РФ в ПФО получили 5 человек:
— заведующий кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный медицинский университет» Алексей Николаевич Вачёв,
— президент негосударственной некоммерческой организации «Адвокатская палата Кировской области» Марина Николаевна Копырина,
— генеральный директор федерального казенного предприятия «Завод имени Я.М.Свердлова» Вадим Евгеньевич Рыбин,
— начальник отдела Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу Елена Викторовна Селиванова,
— ревизор движения отдела безопасности движения и охраны труда Орского центра организации работы железнодорожных станций Южно-Уральской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Сергей Владимирович Ходаков.

Родители пятерых детей Алексей Николаевич и Зоя Витальевна Глушко были награждены медалью ордена «Родительская слава».

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» было присвоено Лидии Викторовне Щирской, врачу государственного учреждения здравоохранения «Саратовская городская детская поликлиника №8».

Директору ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И.Ленина» Ирине Геннадьевне Котовой присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Слесарю по эксплуатации и ремонту газового оборудования эксплуатационно-производственного управления «Казаньгоргаз» ООО «Газпром трансгаз Казань» Фариду Халиулловичу Мингазову было присвоено почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации».

Почетное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации» присвоено Луизе Андреевне Дроздовой, генеральному директору ООО «Кондитерская «Планета», г. Чебоксары Чувашской Республики.

Николаю Виталиевичу Коновалову, инженеру колхоза имени Димитрова (Оренбургская область), присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Заведующему кафедрой теории и методики физической культуры, гимнастики и безопасности жизнедеятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Удмуртский государственный университет» Павлу Карповичу Петрову присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».

Учителю МБОУ «Мариинская гимназия» Ульяновской области Ирине Александровне Григорченко присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».

Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия №14 города Йошкар-Олы» Республики Марий Эл Татьяна Валентиновна Глушкова и преподаватель ГБОУ Республики Мордовия «Республиканский лицей одаренных детей» Людмила Ивановна Юркина были награждены Почетными грамотами Президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба ПФО. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
23 марта 2018  19:20
В Самарской области обсудили обеспечение пожарной безопасности населения региона в предстоящий весенне-летний период
Оно прошло в режиме видеоконференции с участием глав муниципальных образований.    Социум
14
23 марта 2018  19:13
Вход на публичные обсуждения является открытым.
В Самаре состоятся публичные обсуждения правоприменительной практики органов государственного контроля МЧС России
Вход на публичные обсуждения является открытым.   Социум
104
23 марта 2018  19:05
Цель акции - привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды, рационального природопользования и формирования повседневной экологической культуры.
Самара традиционно поддержит Международную экологическую акцию «Час Земли»
Цель акции - привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды, рационального природопользования и формирования повседневной экологической... Социум
104
Весь список

Здравоохранение
23 марта 2018  09:58
Бесплатное флюорографическое обследование проведут в самарском в СПИД-центре
Бесплатное флюорографическое обследование проведут в самарском в СПИД-центре
Можно будет сразу узнать результат. Здравоохранение
198
22 марта 2018  17:22
21 марта в Самарском областном клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД состоялось торжественное мероприятие с участием ректора Самарского государственного медицинского университета, академика РАН Геннадия Котельникова, заведующих кафедрами и сотр
Самарскому СПИД-центру присвоен статус клинический
21 марта в Самарском областном клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД состоялось торжественное мероприятие с участием ректора Самарского... Здравоохранение
450
22 марта 2018  12:20
Самарский СПИД-центр посетил академик РАН Геннадий Котельников
Самарский СПИД-центр посетил академик РАН Геннадий Котельников
Он вручил центру вручил Сертификат о присвоении статуса клинический. Здравоохранение
221
Весь список
Новости медицины
22 марта 2018  16:54
Лучшие ароматизаторы для электронных сигарет
Лучшие ароматизаторы для электронных сигарет
 Вкус генерируемого пара напрямую зависит от ароматических добавок в составе жидкости. Новости медицины
54
21 марта 2018  19:44
Препарат Ветмедин
Препарат Ветмедин
 Многие заводят в своем жилище животных. Они радуют нас, поднимают настроение, дарят приятные эмоции и преданны. И когда животные болеют, то это - настоящая беда... Новости медицины
56
19 марта 2018  21:47
7 домашних способов борьбы с астмой
7 домашних способов борьбы с астмой
 Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
88
Весь список
Туризм
21 марта 2018  10:34
Самара вошла в первую пятерку городов для недорогих путешествий с детьми на весенние каникулы
Самара вошла в первую пятерку городов для недорогих путешествий с детьми на весенние каникулы
Российские туристы бронируют жилье в Самаре в дни весенних каникул в среднем на две ночи. Туризм
194
16 марта 2018  12:54
Финны предложили ввести безвизовый режим с Крымом Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр.
Финны предложили ввести безвизовый режим с Крымом
Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр. Туризм
384
14 марта 2018  12:56
Маршрут между Самарой и Тольятти впервые попал в тройку самых популярных в России среди любителей поездок с попутчиками
Маршрут между Самарой и Тольятти впервые попал в тройку самых популярных в России среди любителей поездок с попутчиками
Путешественники выбирали его в период недавних «длинных праздников». Туризм
285
Весь список
Образование
23 марта 2018  17:21
Бесплатные образовательные курсы предоставляет и Сбербанк, точнее его благотворительный фонд «Вклад в будущее». В начале марта фонд запустили Академию искусственного интеллекта. Курсы рассчитаны на школьников 7-11 класса, учителя смогут скачать необходимы
От рисования до искусственного интеллекта: учим ребенка с помощью всемирной паутины
Бесплатные образовательные курсы предоставляет и Сбербанк, точнее его благотворительный фонд «Вклад в будущее». В начале марта фонд запустили... Образование
102
23 марта 2018  10:38
Министрам Самарской области придется выучить историю региона
Министрам Самарской области придется выучить историю региона
В планах правительства – проводить образовательные семинары на базе учреждений отрасли. Образование
143
22 марта 2018  23:09
Ролики напоминают школьникам об основных особенностях процедуры экзамена, о минимальных баллах для получения аттестата и поступления в вуз, правилах поведения в пункте проведения экзамена, порядке подачи апелляции.
Рособрнадзор подготовил серию анимированных видеороликов о ЕГЭ-2018
 Ролики напоминают школьникам об основных особенностях процедуры экзамена, о минимальных баллах для получения аттестата и поступления в вуз, правилах... Образование
343
Весь список

Культура
23 марта 2018  14:01
XVIII Областные юношеские краеведческие чтения имени К.П. Головкина пройдут в Самаре
XVIII Областные юношеские краеведческие чтения имени К.П. Головкина пройдут в Самаре
Из 364 заявленных работ на очный допущены 302 работы учащихся из всех муниципальных образований региона.  Культура
155
23 марта 2018  13:50
Врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азарова поздравил сотрудников отрасли с Днем работника культуры России
Врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азарова поздравил сотрудников отрасли с Днем работника культуры России
Он отметил, что культура Самарской области – это отдельный предмет гордости для каждого гражданина. Культура
132
23 марта 2018  13:31
В Самаре состоится открытие новой городской выставочной площадки «Горький Центр» Она расположится на ул. Куйбышева.
В Самаре состоится открытие новой городской выставочной площадки «Горький Центр»
Она расположится на ул. Куйбышева. Культура
142
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
439
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
769
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
744
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1132
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
758
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
698
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1473
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
880
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
973
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1580
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
901
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4158
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2364
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2823
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2711
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет специализированная ярмарка вакансий для жителей Красноглинского района
В Самаре пройдет фольклорный фестиваль «Волжская мозаика»
Бесплатное флюорографическое обследование проведут в самарском в СПИД-центре
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

Российских дипломатов вывезут из Лондона самолетом из «кокаинового дела»

692

Госавтоинспекторы в Самарской области закончили работу на месте ДТП с 3 грузовиками

611

На месте смертельного ДТП с тремя грузовиками под Сызранью работали спасатели

439
за неделю

Здание автосервиса на Авроре тушили более трех часов (Уточненная)

2685

Явку на выборы президента РФ в Самарской области комментируют эксперты

2013

Жительницу Отрадного оштрафовали за оскорбление участницы группы в «Viber»

1586
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда