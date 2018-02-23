Михаил Бабич поздравил всех с праздником на концерте в честь Дня защитника Отечества

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В зале присутствовали глава Нижегородской области Глеб Никитин, Герой Российской Федерации председатель комитета Совета Федерации ФС РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, Герой Российской Федерации председатель комитета по обороне Государственной Думы РФ Владимир Шаманов, Герой Российской Федерации референт Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Романов, Герой Российской Федерации первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров, Герои Российской Федерации Сергей Тулин, Виталий Заврайский, Владимир Рахманов, Андрей Савицкий, депутат Государственной Думы РФ Денис Москвин, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.На торжественном концерте также присутствовали супруга и дочери Героя Российской Федерации главнокомандующего ВКС РФ Сергея Суровикина.Праздничная программа началась с показа видеофильма об истории формирования Вооруженных сил Российской Федерации «Сто лет ратных подвигов», созданного по заказу аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО совместно со Всероссийской телерадиокомпанией Вооруженных сил Российской Федерации «Звезда».В 2018 году исполняется сто лет со дня создания Красной Армии, которая покрыла свои знамена неувядающей славой. В ее историю золотыми буквами вписаны подвиги героев Хасана и Халхин-Гола, защитников Брестской крепости, Москвы, Ленинграда, Одессы, Севастополя, Киева и других городов, участников Сталинградской и Курской битв.Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто брал Берлин и освободил Европу от ига фашистского рабства, а также тех, кто не жалея себя охранял покой Родины в мирное время. Тех, кто рискуя жизнью, испытывал новейшую технику, покорял космические просторы и погружался в морские глубины, уходя в автономное плавание; выполнял свой интернациональный долг, участвуя в боевых действиях в разных частях планеты.В этот день вспоминают и тех, кто с честью продолжает героические традиции Красной армии: участников контртеррористических операций на Северном Кавказе и тех, кто выполняет свой воинский долг в Сирийской Арабской республике. На праздничном концерте была показана история становления видов и родов войск нашей армии, ее развитие от винтовки-трехлинейки и конницы до танков «Армата», ракет «Калибр» и других современных систем вооружения.В начале мероприятия в зал был торжественно внесен Государственный флаг Российской Федерации, после чего к собравшимся обратился полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич.«Товарищи генералы, офицеры, товарищи военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, наши уважаемые ветераны, дорогие курсанты, кадеты, юнармецы, все наши уважаемые гости! 23 февраля Россия будет отмечать один из самых любимых и самых важных праздников – День защитника Отечества. В этом году мы отмечаем столетний юбилей создания наших Вооруженных Сил. Звучат вопросы: почему мы отмечаем столетний юбилей? Известно: сколько существует государство, столько существует и армия. И за многовековую историю России у нашей армии была и Полтавская битва, и Бородинское сражение, и две Крымские войны, и переход Суворова через Альпы, и много других славных побед.Но ответ на этот вопрос имеет важнейшее историческое значение. Именно сто лет назад, в январе-феврале 1918 года, перед молодой советской республикой встал вопрос: или защитить себя и остаться суверенным государством, или быть разорванными иностранными интервентами и потерять свою государственность. И было принято единственное правильное решение в той ситуации: состоялся Декрет Совета народных комиссаров, который так и назывался — «Социалистическое Отечество в опасности».Был издан приказ о революционной мобилизации, и все ресурсы, тогда скудные ресурсы нашего государства — материальные и человеческие, были направлены на создание регулярной Красной Армии.А уже 23 февраля эти первые регулярные части Красной Армии вступили в бой с немцами под Псковом и Нарвой. Эти первые бои, конечно, закончились не в пользу молодой Красной Армии. Но была решена важнейшая задача: с этого момента весь мир понял, что Россия снова обрела и формирует регулярную армию, которая комплектуется российским народом, а не иностранными наемниками, и опирается на российский народ. С этого момента ни у кого больше «легкой прогулки» по России не будет.А уже к 1 ноября 1920 года численность Красной Армии и Рабоче-крестьянского Красного флота составляла 5,5 млн. человек. За эти сто лет наша армия участвовала во многих войнах и военных конфликтах, как на территории своей страны, так и за ее пределами. Вдумайтесь в хронологию событий: в 1922 году закончилась Гражданская война, в 1936 году уже были первые бои с участием офицеров Красной армии в Испании с поднимающим голову фашизмом.В 1938-1939 годах — озеро Хасан и Халхин-Гол, 1940-й год – Финская война. С 1941 по 1945 год — самая кровопролитная война в истории человечества — Великая Отечественная война, которая закончилась 9 мая. А 2 сентября Рабоче-крестьянская Красная Армия, разбив одну из самых больших и сильных армий мира — Квантунскую армию, и завершила Вторую мировую войну.В 1956 и 1968 годах советским войскам пришлось оказывать военную помощь нашим союзникам в Венгрии и Чехословакии. В 1969-м — отражать агрессию на острове Даманском. С 1979 по 1989 годы — выполнять десятилетний интернациональный долг в республике Афганистан. С 1991 по 2002 год — кровопролитная война с международным терроризмом на своей территории, на Северном Кавказе.Какая еще армия мира прошла такой героический путь? Конечно, в этих войнах были потери. Только в Великой Отечественной войне Советский Союз потерял 28 млн. человек, из которых больше 6 млн. человек были военнослужащими Красной Армии и Рабоче-крестьянского Красного флота.15 тысяч жизней унесла Афганская война, тысячи жизней военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов были отданы за восстановление Конституционного порядка на Северном Кавказе. И мы должны помнить о каждом отдавшем жизнь за свою Родину. Мы должны свято чтить их память. И мы делаем это, и низко склоняем головы перед ними.Эти победы были бы невозможны, если бы наша армия не опиралась на наш народ, на нашу промышленность. Мы прошли путь от кавалерийской тачанки и трехлинейки до самых современных систем высокоточного оружия и самого мощного ядерного потенциала в мире. За это огромное спасибо нашим ученым, конструкторам, инженерам, рабочим, которые сумели создать самые современные и передовые системы вооружения и военной техники.Но какие бы ни были совершенные системы вооружения, у нашей армии всегда, и я в этом убежден, было исключительное преимущество. Оно состояло в ее солдатах и офицерах, генералах и адмиралах, для которых честь и Родина – это были понятия, с которыми они прошли всю жизнь и всю свою службу. Они самоотверженным трудом, а если надо — то и подвигом, самопожертвованием ковали славу наших Вооруженных сил.Мы чтим память всех, кто уже закончил службу, ушел из жизни, потому что преемственность поколений в нашей армии является основой ее развития и будущих побед. И сегодня в Сирийской Арабской республике такие же подвиги, что и герои Великой Отечественной войны, совершили спецназовец Александр Прохоренко, уроженец Оренбургской области, и летчик Роман Филиппов.Этими подвигами сегодня восхищается весь мир. Военный потенциал России имеет значение не только для нашей безопасности. Это важнейший фактор международной безопасности. Потому что любой потенциальный противник, только задумавшись о том, что можно совершить акт агрессии в отношении России или ее союзников, очень внимательно изучает историю, и ему сразу становится понятно, что за это будет.Поэтому мы являемся гарантами не только собственной безопасности, но и безопасности огромного количества людей во всем мире, за что нашу страну и наши Вооруженные силы знают и очень уважают. Особые слова благодарности и любви я хотел бы выразить женам и матерям наших солдат и офицеров. Им, наверное, тяжелее всего, потому что им нужно не только хранить родной очаг, но и выполнять самую сложную работу – ждать своего солдата. Огромное вам за это спасибо.В этом зале сегодня присутствуют все поколения защитников Отечества — от седовласых ветеранов до наших курсантов, кадет, юнармейцев. Потому что мы все с вами одна большая семья, один большой российский народ, который очень любит и гордится своей армией. Я поздравляю всех с наступающим Днем защитника Отечества. Я желаю тем, кто служит, успехов в вашей служебной деятельности. Желаю всем семейного благополучия, и всем нам — мирного неба над головой. Еще раз с праздником!»В этот же день для героев Российской Федерации и почетных гостей праздничного концерта состоялся торжественный прием. Гости праздничных мероприятий делились впечатлениями о том, что отмечать День защитника Отечества на самом высоком уровне в Приволжском федеральном округе в последние годы стало доброй традицией.В числе праздничных мероприятий, направленных на популяризацию Российской Армии , по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО в регионах округа также проводятся «уроки Мужества» и показ легендарного фильма «Офицеры», который помог выбрать профессию многим защитникам Отечества.В военно-патриотических мероприятиях, приуроченных к Дню защитника Отечества, примут участие 350 тысяч школьников Приволжья.