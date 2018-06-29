Михаил Бабич поощрил сотрудников правоохранительных органов Самарской области в связи с 300-летием российской полиции

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В соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации (№121 от 5 марта 2018 года) 5 июня объявлено датой образования российской полиции. В регионах Приволжского федерального округа проходят торжественные мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. Триста лет назад, 25 мая (5 июня по новому стилю) 1718 года Петром I была утверждена должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера и издан руководящий документ – «Пункты, данные Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру», в котором сформулирована программа деятельности полиции и определена ее роль в российском государстве.В профессиональный праздник Почетными грамотами полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжскомфедеральном округе Михаила Бабича за высокий профессионализм и образцовое исполнение обязанностей награждена начальник отдела дознания Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте подполковник полиции Юлия Карпович. Также за достижение высоких показателей в служебной деятельности, профессионализм и образцовое выполнение служебного долга Благодарностью полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе поощрены подполковник полиции Максим Вильдяев и капитан полиции Александр Панюшкин.Главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан поздравил сотрудников полиции с праздником, и отметил их весомый вклад в обеспечение правопорядка на территории региона во время проведения Чемпионата мира по футболу, передает пресс-служба ПФО.