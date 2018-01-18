Михаил Бабич и Дмитрий Азаров посетили Поволжский православный институт имени святителя Алексия в Тольятти

164

Гости посетили Храм Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого при вузе, ознакомились с условиями, в которых обучаются воспитанники православной гимназии, студенты гуманитарного колледжа и Православного института.представили достижения учащихся в области программирования, робототехники, показали музейно-выставочный центр.Как рассказал Михаилу Бабичу ректор учебного заведения, протоирей, работа по созданию учебного заведения ведется с благословения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Строительство единственного в ПФО вуза гуманитарно-теологического направления началось в 2007 году.По словам Дмитрия Лескина, храмовая часть и учебный корпус готовы на 2/3, а чтобы здание приобрело окончательный вид, необходимо достроить учебный корпус, отстроить общежитие и комплексно обустроить территорию."После этого Православный институт станет визитной карточкой города, и Тольятти будут совершенно иначе воспринимать как жители, так и гости", — сказал Дмитрий Лескин и заверил, что в перспективе институт станет крупным образовательным, духовным, общественно-культурным центром Автограда, Самарской области и всего Поволжья.Уникальность учебного заведения в том, что оно единственное в ПФО, где выстраивается система непрерывного трехуровневого гуманитарно-теологического образования: православная гимназия — гуманитарный колледж и как вершина "пирамиды" православный институт. Основной акцент сделан на подготовку гуманитариев: педагогов начальных классов, преподавателей русского языка и литературы, истории, изобразительного искусства, культурологов."Наши выпускники востребованы — после колледжа 92% идут работать в дошкольные и общеобразовательные учебные заведения, в также учреждения социальной и культурной сферы", — констатировал отец Дмитрий.Он также пояснил, что вузу не чужд прогресс — высокие технологии используются в образовательном процессе на каждом уровне, но и классическим дисциплинам — чтению, каллиграфии — здесь уделяют не меньшее внимание."Мы выбрали "золотую середину" в преподавании", — уточнил ректор.Стоит признать, такой подход приносит свои плоды — уникальная система воспитания и образования служит моделью для православных учебных заведений, институт не раз становился площадкой для общероссийских образовательных форумов и олимпиад, а учиться в Тольятти приезжают из многих регионов. Отметим, что сейчас в гимназии, колледже и вузе обучается 337 юношей и девушек, в перспективе эта цифра увеличится до 1000.Полпред президента высоко оценил увиденное в Православном институте и на встрече с педагогами и учащимися назвал вуз примером по созданию полноценной трехуровневой системы православного образования в округе."Крайне важно, что такая инициатива реализуется, — сказал полпред. — Видны не только очертания, а можно констатировать — это сложившаяся система, которая включает в себя гимназию, колледж, институт. Хочу сказать, что институт — не только образовательное учреждение, это экспериментальная площадка, где можно отрабатывать лучшие практики по духовно-нравственному воспитанию учащихся в регионах округа".Михаил Бабич подчеркнул, что в округе органы власти субъектов оказывают поддержку духовно-просветительским проектам представителей всех конфессий. Так, в ПФО удалось выстроить полноценную трехуровневую систему исламского образования.Что касается православия, то в Поволжье, помимо гимназий и школ с православным компонентом, функционируют духовные семинарии и духовные училища. Недавно создан научно-методический центр по развитию православного образования, где формируются лучшие образовательные методики по основам православной культуры для гимназий, общеобразовательных школ и других учебных заведений."Мы эту работу проводим целенаправленно, системно", — подчеркнул Михаил Бабич.Он особо отметил поддержку — финансовую и организационную, — которую Православному институту оказывает правительство Самарской области, крупные предприятия города, попечители. Михаил Бабич также заверил, что работы по строительству вуза будут продолжены."Впереди еще много работы. Мы посмотрели предварительные цифры. Я не буду забегать вперед, но мы с Дмитрием Игоревичем, с владыкой Сергием, отцом Дмитрием и попечителями посмотрим, как можно систематизировать работу, чтобы появились конечные сроки реализации этого проекта. Мы всячески будем помогать вам в вашей нелегкой работе", — сказал полпред, обращаясь к педагогам и студентам.В свою очередь, Дмитрий Азаров поблагодарил Михаила Бабича за внимание к региону и за особое отношение к Тольятти. Глава региона отдельно отметил, что впервые за все время у полпреда президента в графике визита не значится АвтоВАЗ."В этом есть определенный символ. Настолько системная работа была проведена под вашим руководством, в том числе по оздоровлению ситуации на предприятии, что сегодня мы можем фиксировать рост производства и рост продаж на предприятии. Сегодня есть все предпосылки — и этот процесс идет, — что на АвтоВАЗе будут появляться новые рабочие места", — сказал Дмитрий Азаров, обращаясь к Михаилу Бабичу.Он также поблагодарил Михаила Бабича за внимание к Православному институту и его проблемам."Все присутствующие с благодарностью относятся к той организационной поддержке, которая уже оказана вузу. Уверен, что ваше посещение даст новый импульс развитию института", — сказал Дмитрий Азаров.Глава региона также добавил, что системная поддержка Православного института в его начинаниях и проектах со стороны региона будет продолжена.Фото: Волга Ньюс