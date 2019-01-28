Межрегиональный конкурс профмастерства «Волжский проспект» соберет более 400 участников
28 января 2019 18:10
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Организатор – Агентство социокультурных технологий.
Конкурс проводится с целью демонстрации мастерства и творческих достижений руководителей, методистов, преподавателей, концертмейстеров учреждений дополнительного образования, средних профессиональных и высших образовательных учреждений по профилю культура и искусство. Среди задач – стимулирование прогрессивных инициатив специалистов в области культуры и художественного образования, пропаганда новаторской практики педагогических кадров.
Партнерами конкурса выступают органы управления культуры городских округов Самара, Тольятти и Сызрань.
Конкурс проводится по 7 номинациям. Среди новых номинаций - «Социально-культурные практики и воспитательные технологии», «Интернет-ресурсы в формировании положительного имиджа учреждения», «Инклюзия в сфере культуры и художественного образования».
Конкурс открывается номинацией «Исполнительское мастерство».
График конкурсных выступлений:
29 января – г.о. Сызрань: 11:30 – ДШИ им. А.И. Островского (ул. Циолковского, 7); 13:00 – Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой (Лодочный пер., 22);
30 января – г.о. Самара: 9:30 - Детская музыкальная школа № 3 им. М.И. Глинки (Волжский проспект, 43);
31 января – г.о. Тольятти: 10:00 - Детская музыкальная школа № 4 им. В.М. Свердлова (ул. Степана Разина, 95).
В состав жюри вошли известные музыканты Самарской области. Возглавляет жюри профессор Самарского государственного института культуры, заслуженный работник культуры России Виталий Максимов. Еще один представитель института – доцент, заслуженный работник культуры России Наталья Файн. Тольяттинских музыкантов представляет заведующий кафедрой музыкального образования Поволжской православной академии, профессор, заслуженный деятель искусств России Евгений Прасолов. Председателем оргкомитета является Ираида Миронова – заместитель директора по научно-методической работе Агентства социокультурных технологий, заслуженный работник культуры России.
В конкурсе примут участие более 400 исполнителей (музыкантов, художников, хореографов, актеров) из 30 учреждений г.о. Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Жигулевск, Кинель, Октябрьск, Чапаевск, м.р. Алексеевский, Безенчукский, Большеглушицкий,
Волжский, Красноярский, Нефтегорский, Сергиевский, передает пресс-служба облправительства.
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