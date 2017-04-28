Межрегиональный фестиваль набережных «ВолгаФест» пройдет в Самаре

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«ВолгаФест» – межрегиональный фестиваль набережных, двухдневное действо, вместившее сотни участников и состоящее из десятков разнообразных проектов. Тема этого года — «Навигация на реке и в городах». Программа разделена по направлениям: «Прогулки», «Впечатления», «Путешествия», «Семья», «Знания», «Спорт», «Волга и пляж».Фестиваль направлен на популяризацию Самары в федеральном и международном пространстве, формирование актуальных и комфортных городских пространств.В 2017 году на фестивале буду установлены две сцены: непосредственно на набережной и на пляже у воды. На Волге пройдет парад необычных судов. На пляже – шоу воздушных змеев. На территории набережной – перфоманс-шествие «Полет жизни» и парад оркестров.Кураторами площадки «Паблик-арт» в этом году выступит команда проекта «Огород» с победителями конкурса малых архитектурных форм, объявленного фестивалем. Объекты расположатся на всей территории «ВолгаФеста».На «ВолгаФесте» выступят уличные театры из Москвы, городов России и гости из Франции, которые станут хэдлайнерами фестиваля.В рамках музыкальной программы на сцену выйдет 21 коллектив из Москвы, Штутгарта, Санкт-Петербурга, Минска, Екатеринбурга, Самары, Саратова и Перми.На литературной площадке «ВолгаБукФест» свои стихи прочитает Людмила Петрушевская. В качестве чтеца также выступил Василий Уриевский. Свои книги привезут издательства AdMarginem, Самокат, Сlever, Мари и другие.Со сцены лектория «Человек наук» выступят Александр Ганьшин, Яндекс, Яна Комарова, редактор рубрики Наука gazeta.ru и другие ученые и авторитетные специалисты в своих областях.Образовательные и выставочные площадки на «ВолгаФест» представят галереи, музеи, образовательные центры из Самары, Казани, Нижего Новгорода, Перми, Санкт-Петербурга и других городов.Вновь развернут свои шатры «Механические деревянные шестеренки», в их мастерских можно будет сделать предметы интерьера и унести их домой. Будут работать маркеты еды «ВолгаПикник» и сувениров «ВолгаМаркет», спортивная и танцевальная площадки, состоится маркер-баттл, новые варианты занятий с детьми везет пермский проект «Чердак» и петербургский «СкульптСтруктор».Новости фестиваля и любую актуальную информацию о «ВолгаФест» 2017 можно найти по адресам:https://vk.com/volgafest_comhttps://www.facebook.com/VolgaFest2017/http://volgafest.com/