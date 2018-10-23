Меценатам в Самарской области хотят изменить процедуру получения налоговых льгот

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Результаты своего контрольного мероприятия аудиторы представили в понедельник, 22 октября, в губернскую думу. Согласно отчету, всего за три года на благотворительность различные компании потратили в регионе около 2 млрд рублей.Через 40 благотворительных фондов получателям в Самарской области пришло 115,7 млн рублей. Судьба некоторых взносов осталась туманной. Так, «Самараинвестнефть» перечислила в БФССРСО «Содействие» и благотворительный фонд «Сафмар» 45 млн рублей. Однако на благотворительные проекты в регионе через эти организации были направлено менее половины от этих денег — 22,4 млн рублей.Претензии аудиторы высказали и по поводу областных льгот для меценатов. Для них налог на прибыль организаций, зачисляемый в региональный бюджет, снижен с 17% до 13,5-16,5%. Таким образом в 2014–2017 гг. 31 компания сэкономила 107,6 млн рублей. При этом некоторые получатели пожертвований тратили их на собственные нужды, а не на социально значимые цели.Это, по мнению Счетной палаты, привело к необоснованному освобождению жертвователей от части обязательных взносов. Аудиторы предложили депутатам губернской думы пересмотреть подход к налоговым льготам. По их мнению, льготы не следует предоставлять, если пожертвования идут на оплату текущей деятельности получателей. Кроме того, предлагается прописать, какие именно документы должны предоставлять, чтобы получить послабление.