Меценатам в Самарской области хотят изменить процедуру получения налоговых льгот
23 октября 2018 15:23
89
Результаты своего контрольного мероприятия аудиторы представили в понедельник, 22 октября, в губернскую думу. Согласно отчету, всего за три года на благотворительность различные компании потратили в регионе около 2 млрд рублей.
Через 40 благотворительных фондов получателям в Самарской области пришло 115,7 млн рублей. Судьба некоторых взносов осталась туманной. Так, «Самараинвестнефть» перечислила в БФССРСО «Содействие» и благотворительный фонд «Сафмар» 45 млн рублей. Однако на благотворительные проекты в регионе через эти организации были направлено менее половины от этих денег — 22,4 млн рублей.
Претензии аудиторы высказали и по поводу областных льгот для меценатов. Для них налог на прибыль организаций, зачисляемый в региональный бюджет, снижен с 17% до 13,5-16,5%. Таким образом в 2014–2017 гг. 31 компания сэкономила 107,6 млн рублей. При этом некоторые получатели пожертвований тратили их на собственные нужды, а не на социально значимые цели.
Это, по мнению Счетной палаты, привело к необоснованному освобождению жертвователей от части обязательных взносов. Аудиторы предложили депутатам губернской думы пересмотреть подход к налоговым льготам. По их мнению, льготы не следует предоставлять, если пожертвования идут на оплату текущей деятельности получателей. Кроме того, предлагается прописать, какие именно документы должны предоставлять, чтобы получить послабление.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
23 октября 2018 17:29
К участию в городском фестивале допускаются жители Самары основной медицинской группы, имеющие допуск врача, в возрасте от 6 до 70 лет и старше, относящиеся к I –... Социум
0
23 октября 2018 17:10
Во время пресс-конференции высокую значимость данного выявления пояснил начальник отдела по контролю за ввозом и оборотов товаров службы ТКПВТ Самарской... Социум
37
23 октября 2018 17:04
На лекции расскажут об интересной фигуре в истории русского искусства начала ХХ века,второй жене А.Толстого, художнице-авангардистке, Софье Дымшиц. Социум
41
Здравоохранение
23 октября 2018 15:18
Мобильный комплекс создан на основе многосекционного изотермического фургона автомобиля КАМАЗ, оснащен системами жизнеобеспечения, необходимой... Здравоохранение
87
23 октября 2018 12:29
В ходе мероприятия прочтут лекцию. Здравоохранение
112
23 октября 2018 10:55
Состоится выездная консультация врачей-специалистов. Здравоохранение
133
Новости медицины
16 октября 2018 19:54
Алкозависимость - это болезнь, которая приносит горе не только алкоголику, но и его семье. Новости медицины
147
12 октября 2018 07:36
Несмотря на то, что стремительно развиваются современные технологии, традиционные проблемы различного рода остались налицо. Новости медицины
129
12 октября 2018 07:32
Одним из видов учебного отпуска является академический. Его предоставляют в случае наличия уважительных причин, ввиду которых дается освобождение от... Новости медицины
192
Туризм
22 октября 2018 13:03
Данные сравнивались с этим же периодом в прошлом году. Туризм
239
21 октября 2018 10:45
Исследование показало, что в одиночные поездки чаще отправляются мужчины: 79% против 21% у женщин. Туризм
308
17 октября 2018 17:02
Итогом этих мероприятий должны стать новые соглашения о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма и появление новых тур-продуктов. Туризм
295
Образование
23 октября 2018 13:31
В течение года ребята имели возможность написать и издать книги о самых ярких событиях школьной жизни. Образование
99
22 октября 2018 18:45
Он также добавил, что для большинства молодых людей источниками знаний про историю России являются компьютерные игры, зарубежные фильмы и статьи в Интернете. Образование
226
22 октября 2018 14:38
В честь значимой даты Самарский политех совместно с выпускниками-деятелями комсомола организует торжественную встречу. Образование
242
Культура
23 октября 2018 11:16
Билеты можно вернуть. Культура
142
23 октября 2018 10:10Самарцам прочтут книгу о горожанах начала XX века
Желающих приглашают собраться в Историческом парке Самары. Культура
156
22 октября 2018 13:09
Перед спектаклями зрители смогут послушать лекции специалиста по творчеству Пуччини. Культура
187
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
526
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1484
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1682
Видео
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
434
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
434
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
498
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
465
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
913
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
742
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
771
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1170
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1210
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2319
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1730
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1908
Мероприятия