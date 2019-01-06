Мероприятия 7 января в Самаре

25

7 января на площади Куйбышева в сквере на пересечении улиц Вилоновской и Чапаевской пройдут традиционные Рождественские гуляния. Мероприятие организовано Самарской Епархией совместно с администрацией Самары. В программе концерт, хоровод, мастер-классы для детей.Кроме того, 7 января в парках Самары пройдут Театрализованные игры. Мероприятие организовано МП "Парки Самары" и Самарским художественным театром. Начало в парке Победы, в 11:00; в парке Дружбы, в 13:00; в парках им. Юрия Гагарина, 50-летия Октября - 15:00, передает пресс-служба горадминистрации.