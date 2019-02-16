Мэрия Москвы закажет для полицейских очки с распознаванием лиц

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«ДИТ проводит тестирование применения технологии распознавания лиц с передачей информации на очки дополненной реальности», — сообщили РБК в ответ на запрос в самом департаменте, но уточнили, что «говорить о деталях, а тем более о результатах этого проекта рано».Кроме того, в ДИТ сообщили, что «регулярно проводят пилотные проекты и исследования в сфере видеоаналитики и технологий реагирования на инциденты», в рамках которых тестируются технологии различных производителей.По словам собеседников РБК, созданием приложения для применения технологии распознавания лиц в очках дополненной реальности для московской полиции уже занимается компания Ntechlab, известная благодаря проекту FindFace. Ntechlab продемонстрировала соответствующее приложение с очками от японской компании Epson на ОС Android на отраслевом форуме «Технологии безопасности», который проходил с 12 по 14 февраля в Москве.Публичная презентация продукта запланирована на октябрь 2019 года во время выставки «Интерполитех», уточнил один из собеседников РБК. В Ntechlab от комментариев по поводу возможного сотрудничества с мэрией отказались.Выступавшие на форуме «Технологии безопасности» начальник отдела городского видеонаблюдения ДИТ Москвы Дмитрий Головин и замначальника ГУ МВД по Москве Александр Половинка рассказали также о работе пилотного проекта по использованию технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения. Пока алгоритмы распознавания лиц применяются на 1,5 тыс. камер, которые подключены к базам данных о лицах, находящихся в розыске и представляющих оперативный интерес для правоохранительных органов, сообщил Головин.По его словам, к Единому центру хранения и обработки данных подключены уже 167 тыс. камер. Из них 100 тыс. на подъездах и 20 тыс. во дворах жилых домов. Доступ к этим камерам имеют 16 тыс. должностных лиц, включая сотрудников правоохранительных органов и городских служб. В перспективе к системе распознавания лиц планируется подключить большую часть таких камер.По словам Половинки, технология распознавания лиц получила положительную оценку руководства полиции во время чемпионата мира по футболу 2018 года. С применением городской системы видеонаблюдения полиция раскрывает сотни преступлений в год, среди которых убийства и другие тяжкие и особо тяжкие преступления, говорит он.В управлении уголовного розыска ГУ МВД по Москве создан специализированный оперативно-аналитический отдел, который специализируется на работе с городской системой видеонаблюдения. Благодаря работе этого отдела удалось оперативно установить личность и местонахождение похитителя картины «Ай Петри» Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, рассказал Половинка.Городская система видеонаблюдения включает камеры, установленные во дворах, на подъездах жилых домов, в парках, школах, поликлиниках, магазинах и на стройках, а также в помещениях административных зданий и других общественных местах. «Она строится по сервисной модели: город не несет первоначальные инвестиционные затраты на закупку и установку камер и создание требуемой сетевой инфраструктуры, а оплачивает только услуги по передаче видеоизображений с требуемыми характеристиками в Единый центр хранения и обработки данных», — подчеркнули в ДИТ.В начале января мэр столицы Сергей Собянин заявил, что система распознавания лиц с целью поиска преступников уже внедрена в метро и в 2019 году появится и на уличных камерах. «Это будет круто: преступники будут держаться подальше от Москвы, здесь им уже не спрятаться», — заявлял мэр.