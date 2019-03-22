Мэрия, общественники и горожане комплексно обсудили проблемы в сфере ЖКХ и озвучили ряд инициатив

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Сегодня в региональном штабе «ОНФ» состоялось заседание круглого стола по теме наиболее актуальных проблем в сфере ЖКХ, с которыми пришлось столкнуться горожанам: просадки и разрушения кровель, протечки в квартирах и подъездах, несвоевременная расчистка снега и наледи на придомовых территориях и кровлях, нарушение технологии очистки. В заседании, организованном активистами-общественниками, приняли участие представители руководства мэрии, администраций районов, ГЖИ, прокуратуры. К диалогу пригласили жителей, крайне недовольных обслуживанием своих многоквартирных домов, и руководителей управляющих компаний, которые стали лидерами в антирейтинге, составленном по результатам мониторинга «ОНФ». С начала года только в ГЖИ поступило порядка 11 тысяч обращений.«Мы не можем найти понимание с управляющей компанией «ЖКС», нам не оказываются услуги по обязательному перечню. Кровлю дома и двор трижды мы чистили за свой счет, нанимали бригады. Вывезти снег со двора нам помогла районная администрация. Пишем во все инстанции. Уже есть множество предписаний от ГЖИ, но по сей день коммунальная организация игнорирует обязанности, даже отмостка дома не очищена. Намерены сменить обслуживающую компанию, но все затягивается», - пояснила житель дома № 34 по ул. Средне-Садовая Надежда Раух.При этом привлечь к ответственности должностных лиц действующей управляющей компании ГЖИ не может, поскольку в штате «ЖКС» нет сотрудников. Есть договоры с подрядчиками, которые систематически не выполняют необходимые работы.«Нет в этой компании конкретного человека, который отвечал бы за крышу, за уборку дорог, за текущий ремонт. «ЖКС» находит какого-то подрядчика, который, например, должен чистить кровлю. Он не чистит кровлю. С ним расторгают договор. Все это время деньги с жителей собираются, а кровли остаются не чищенными. Вместе с тем в «ЖКС» прекрасно работает отдел по взаимоотношениям с правоохранительными органами, компания участвует во всех судах, ходит во все инстанции. Но хромает выполнение обязательств перед людьми. Тем временем по нашим административным материалам – мы возбудили их 128 раз - суд привлекает компанию к ответственности», - подчеркивает глава Октябрьского района Самары Александр Кузнецов.«Будет написано 128 апелляций, будет 128 решений другой инстанции», - парировал представитель учредителя компании «ЖКС» Евгений Пономарев.«ОНФ» запросил компанию представить перечень отработанных объектов с отзывами жильцов.А сейчас ООО «Жилищно-коммунальные системы» - на «верхушке» антирейтинга, в перечне также «Куйбышевский ПЖРТ», «ПЖРП № 11» и ряд других компаний.«Заказчик любой управляющей компании – население, собственники многоквартирных домов. Власть помогает им разбираться с нерадивыми управляющими компаниями, которые постоянно ссылаются на то, что износ кровель значительный, нужны деньги и капитальный ремонт. Однако необходимо учитывать, что разрушение происходит по причине того, что снег несвоевременно счищался или работы вовсе не проводились. Снежные накопления давили на стропильные конструкции. Но почему тогда в ходе подготовки к зимнему периоду сотрудники управляющих компаний не сделали обход, не оценили состояние кровель?! Если ветхие – надо было установить дополнительные подпорки! Здесь - персональная ответственность той или иной управляющей компании и ее руководства. В этой связи мы ориентируем и глав внутригородских районов, и управляющих микрорайонов на то, чтобы они помогали потерпевшим, в том числе в части подготовки материалов для обращений в суд», - сообщил Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.Позиция ряда управляющих компаний – слишком тяжеловесный тариф на текущий ремонт, нужно – наоборот – чтобы он был выше на содержание МКД. Однако документально подтвердить факт систематического невыполнения работ в рамках содержания сложнее, при этом средства управляющей компанией все равно будут списаны на эту статью расходов. По факту текущего ремонта приемка ведется с участием собственников жилья, и при несогласии с качеством ремонта запускается механизм контроля со стороны надзорных органов. Здесь все прозрачно. Также жителям будет легче вести контроль, если будут спецсчета на текущий ремонт по каждому дому.Следить за финансовыми тратами коммунальщиков на текущий ремонт, а также качеством работ - к такому решению пришли участники круглого стола от «ОНФ» и мэрии и в диалоге с прокуратурой, чтобы в случае нарушений сразу привлекать виновных к ответственности.«Мы знаем, что есть разрыв между собираемыми средствами на текущий ремонт и реализованными. Нет должного контроля проверки финансовой деятельности управляющих компаний. Зачастую работы производятся по завышенным расценкам. Мы переходим от слов, уговариваний, к конкретным делам и, я думаю, у нас получится найти те пути, которые позволят ответственных за безобразие привлечь к ответственности, вплоть до уголовной», - заявил сопредседатель регионального штаба «ОНФ» Вадим Нуждин.«Сейчас мы также работаем над тем, чтобы помочь обеспечить жителей актами протечек, чтобы в дальнейшем имелись судебные перспективы для взыскания ущерба с управляющих компаний. Ремонтные работы, которые вначале могут обойтись в несколько десятков тысяч рублей, при затягивании сроков исполнения могут вылиться в сотни тысяч рублей. Допустить этого нельзя! Если та или иная компания системно не производит необходимые работы, надо организовывать общее собрание собственников и менять такую УК. На коммунальном рынке – конкуренция, и жители должны знать – выбор есть», - прокомментировала ситуацию сопредседатель регионального штаба «ОНФ» Екатерина Гудзима.На заседании принято решение разработать более простой алгоритм для жителей по смене управляющей организации, чтобы любой мог взять образцы документов, быстро и правильно пройти процедуру.Кроме того, прорабатывается еще одна инициатива: чтобы меры дисциплинарного воздействия распространялись и на учредителей плохо работающих управляющих организаций, передает пресс-служба горадминистрации.