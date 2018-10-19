Мэр Керчи ответил на вопрос о месте захоронения устроившего стрельбу

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Ранее Telegram-канал Mash писал, что Рослякова похоронят спустя две недели «на кладбище в секторе для безродных».«Информации о том, что его похоронят на отдельном секторе, нет, это ложная информация», — отметил глава города.Бороздин добавил, что керченского стрелка похоронят сразу после проведения всех необходимых экспертиз.17 октября студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа устроил стрельбу в учебном заведении и покончил с собой. Он также привел в действие взрывное устройство. Погиб 21 человек, в том числе нападавший, еще более 40 пострадавших находятся в больницах.Изначально СК завел уголовное дело по статье «теракт», однако потом переквалифицировал его на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.