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Новости /  Общество /  Социум  

Меняется график отправления автобусов садово-дачных маршрутов

12 сентября 2018 16:32
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Первые автобусы из города отправляются на час позже и, соответственно, последние рейсы от дачных массивов выполняются на час раньше.
С 12 сентября 2018 года изменено расписание движения автобусов, следующих по садово-дачным маршрутам.

По информации Департамента транспорта Администрации Самары, в связи с уменьшением светового дня, для удобства пассажиров первые автобусы из города отправляются на час позже и, соответственно, последние рейсы от дачных массивов выполняются на час раньше.

Стоит отметить, что данная мера вводится с учетом опыта предыдущих лет.

Скорректированное расписание будет действовать до конца текущего сезона дачных перевозок, передает пресс-служба горадминистрации. 
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