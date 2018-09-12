Меняется график отправления автобусов садово-дачных маршрутов

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По информации Департамента транспорта Администрации Самары, в связи с уменьшением светового дня, для удобства пассажиров первые автобусы из города отправляются на час позже и, соответственно, последние рейсы от дачных массивов выполняются на час раньше.Стоит отметить, что данная мера вводится с учетом опыта предыдущих лет.Скорректированное расписание будет действовать до конца текущего сезона дачных перевозок, передает пресс-служба горадминистрации.