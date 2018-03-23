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Новости /  Общество /  Социум  

Меняется график движения мультимодальных перевозок из «Кошелев Парка» до станции Смышляевка

23 марта 2018 22:36
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Как сообщает Пригородная пассажирская компания, с 26 марта меняется график движения мультимодальных (автобус + электропоезд) перевозок организованы по маршруту - микрорайон «Кошелев Парк» – станция Смышляевка – микрорайон «Кошелев Парк».

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