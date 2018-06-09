Менее половины россиян смогли правильно ответить на вопрос «Знаете ли вы точно, какой праздник отмечается 12 июня в России?»
9 июня 2018 21:40
На открытый вопрос «Знаете ли вы точно, какой праздник отмечается 12 июня в России?» чуть менее половины респондентов (49%), как и в 2017 году, ответили правильно, назвав День России. В 2006 году всего 23% сделали правильный выбор, до этого респонденты вообще почти не давали верного ответа. «Учитывая, что официальное название праздника утвердили только в 2002 году, его название [первые несколько лет] особо никто и не знал, по привычке называя его Днем независимости», — прокомментировала РБК кандидат социологических наук, социолог Левада-центра Карина Пипия.
К 2008 году число респондентов, назвавших 12 июня Днем независимости России, примерно сравнялось с числом тех, кто знал, что это День России. В опросе этого года 34% россиян назвали этот праздник Днем независимости России (в 2006 году такой ответ давали 47%). Годовщиной принятия Декларации о государственном суверенитете России этот праздник называют 2% опрошенных. Еще 1% считает, что это годовщина выборов первого президента страны.
Опрос Левада-центра был проведен 24–30 мая 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1,6 тыс. совершеннолетних россиян в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 регионов страны. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.
Высокая доля россиян, которые путаются с названием праздника, свидетельствует о том, что День России пока трудно назвать одним из самых любимых народных праздников, пояснила РБК социолог Левада-центра Пипия. Она отметила, что по популярности среди населения праздник уступает многим другим, включая религиозные (Рождество, Пасха) и светские (Новый год, 8 Марта и т.п.). В конце 1990-х — начале 2000-х годов на фоне кризиса в стране и минимального одобрения властных институтов праздник приживался тяжело, отметила социолог. По ее мнению, День России должен был стать символом единения всей российской нации взамен утраченной советской общегосударственной идентичности. В 2005 году для подобных целей ввели еще один государственный праздник — День народного единства, но он тоже не стал значимым символом для россиян, заключила Пипия.
«День России — это праздник молодой страны, ее энергетики, темпа, драйва. Сейчас же принято состаривать страну — говорить, что ей не 27 лет, а то ли тысяча, то ли две тысячи, — говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. — Поэтому праздник кажется надуманным — общество не чувствует, что, избавившись от советских республик, Россия получила дополнительный мощный импульс. Хотя, если сравнивать ее экономику с другими советскими республиками, можно допустить, что все же получила». По мнению политолога, россияне продолжают стыдиться своего отдельного от СССР существования.
В апреле ВЦИОМ опрашивал респондентов насчет самого важного, по их мнению, праздника. 71% опрошенных назвали День Победы, 9 мая, 60% — Новый год. В тройку самых популярных праздников в стране вошла также Пасха (31% респондентов). 29% россиян назвали важной датой Международный женский день, 25% упомянули Рождество Христово, 16% — День защитника Отечества. Праздник весны и труда 1 мая самым важным праздником сочли 11%.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
9 июня 2018 22:23
Музей FIFA на Новом Арбате открылся для публики 9 июня и будет работать 42 дня. Социум
0
9 июня 2018 21:40
Только 49% россиян помнят название отмечаемого 12 июня национального праздника — День России. 34% заявили о праздновании «дня независимости», показал опрос... Социум
0
Здравоохранение
9 июня 2018 11:48
Медики на семинаре продемонстрируют навыки оказания неотложной офтальмологической помощи. Здравоохранение
0
9 июня 2018 11:40
Встреча стала юридическим оформлением взаимовыгодного сотрудничества соседних регионов. Здравоохранение
0
8 июня 2018 18:15
В настоящее время для отделения в Похвистнево взамен старого оборудования приобретено 11 новых стоматологических установок, специальное... Здравоохранение
0
Новости медицины
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
153
8 мая 2018 16:24Выбор роддома
Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка. Новости медицины
134
3 мая 2018 19:17
Особой формой осложнений инфекционно-воспалительных патологий пищеварительной системы или других органов является формирование абсцессов. Новости медицины
182
Туризм
7 июня 2018 10:48
Такое предложение выдвинули члены Общественной палаты Самарской области. Туризм
0
4 июня 2018 10:18
Рост путешествий по стране по сравнению с прошлым летом связан с Чемпионатом мира-2018. Туризм
0
18 мая 2018 13:47
Он объединит более 500 участников, которые будут обмениваться свои опытом. Туризм
300
Образование
8 июня 2018 14:15
Дипломы первой степени получили 9 школьников из Самары, поселка Придорожний Волжского района и сельского поселения Старая Рачейка Сызранского района Самарской... Образование
0
8 июня 2018 09:52
Для нее отвели земельный участок. Образование
0
8 июня 2018 09:44
Неудовлетворенность результатами работы ЦОД выразил первый проректор Самарского университета Дмитрий Овчинников. Образование
0
Культура
9 июня 2018 13:11
Предварительно его проведение запланировано на август. Культура
0
9 июня 2018 12:16
Учреждения приглашают гостей. Культура
0
8 июня 2018 09:39
Туда передадут 1500 экземпляров книг. Культура
0
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
694
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
998
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
945
Видео
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
0
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
537
28 апреля 2018 13:34
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018. ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018 11:36
Игра состоится сегодня, 28 апреля. Спорт в регионе
445
28 апреля 2018 10:53
Скорее всего, это сом. Социум
910
27 апреля 2018 10:50
Коза-оракул выбрала миску с символом Бельгии. ЧМ-2018
754
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
0
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
421
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
699
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
874
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
597
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1962
Мероприятия