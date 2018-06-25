Мелкие штрафы за нарушения ПДД хотят автоматически списывать со счетов автовладельцев
25 июня 2018 17:22
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У нарушившего правила гражданина будет два дня на то, чтобы заплатить штраф. Если он не сделает этого сам, деньги автоматически снимут с его счета. Если на счету будет недостаточно денег, то приставы подождут 20 дней, а затем возбудят обычное исполнительное производство.
Сейчас постановление ГИБДД о штрафе вступает в силу через десять дней. На оплату отводится еще 60 суток. Только затем информацию передают в службу приставов.
Депутат Госдумы Анатолий Выборный отметил, что сейчас мелкие штрафы составляют больше трети от всех документов, с которыми работают приставы. Новый закон избавит их от необходимости тратить время на заполнение огромного количества бумаг.
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов отметил, что информационные системы российских ведомств несовершенны. По его мнению, это может привести к большому количеству ошибок. А обжаловать списанный со счета штраф и вернуть деньги довольно сложно.
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