"Мегафону" придется сменить почти все тарифы для отмены внутрисетевого роуминга

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"Чтобы исполнить требования ФАС, необходимо время и значительные IT-ресурсы, которые компания использует для решения стратегических задач", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.Ранее ФАС объявила, что продлила до 15 декабря срок исполнения предупреждения для всех операторов "большой четверки" ("Вымпелком", МТС, "Мегафон" и Tele2) по вопросу устранения необоснованной разницы тарифов во внутрисетевом роуминге. Все операторы связи, которым антимонопольная служба выдала предупреждение, выразили готовность его исполнить и направили в ФАС ходатайства о продлении срока.Как отмечает ФАС, операторы должны каждый месяц предоставлять в антимонопольное ведомство отчет о ходе исполнения предупреждения.