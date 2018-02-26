«МегаФон» стал владельцем 100% «Евросети»

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«МегаФон» и «ВымпелКом» договорились о разделении «Евросети» летом 2017 года. «ВымпелКом» должен был получить примерно половину из 4 тыс. салонов ретейлера. Оператору отошли 1,8 тыс. салонов, уточняется в сообщениях компаний. «ВымпелКом» также заплатит 1,25 млрд руб. «МегаФону» для покрытия своей доли непогашенных долговых обязательств «Евросети».Как отмечается в сообщении «Евросети», компания не исключает в дальнейшем объединения с «другим крупным игроком для создания глобального, мощного ретейлера-лидера». Ранее «МегаФон» сообщал, что «Евросеть» может объединиться со «Связным». Эта компания принадлежит группе Solvers Олега Малиса — брату президента «Евросети» Александра Малиса.Как сообщал РБК, «Связной» начал тестировать новый формат магазинов, который в случае успеха может стать единым форматом для точек «Связного» и «Евросети». В салонах помимо привычных смартфонов, планшетов и аксессуаров к ним представлены квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, проекторы, устройства «умного» дома и др. Поменялась вывеска и цветовое оформление магазина.