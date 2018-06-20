Медведеву предложат ввести гарантии сохранения работы для людей старше 50 лет
20 июня 2018 16:38
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В частности, речь пойдет о людях в возрасте после 50 лет, которым «необходимо гарантировать трудоспоспособное будущее», сказал один из собеседников РБК. Нужны гарантии, чтобы людей в этом возрасте не увольняли, либо же, если увольнение произошло, чтобы они, например, могли пройти переобучение, добавляет другой участник встречи.
Еще одна возрастная категория — молодые люди: «У них должна быть гарантия первого рабочего дня (после окончания вузов). Как вариант, можно вернуться к старой системе распределения выпускников», — говорит один из собеседников.
Конкретных предложений пока нет, подчеркивает единоросс: «Мы пока говорим о том, что эти вопросы нужно обсуждать, инициировать их».
Если договоренности будут достигнуты, единороссы намерены принять отдельные законы, защищающие эти категории граждан, добавили оба собеседника РБК.
Ранее правительство представило проект реформы пенсионной системы. Соответствующий законопроект, который уже внесен в Госдуму, предусматривает, что пенсионный возраст для женщин будет повышен с 55 до 63 лет, а для мужчин — с 60 до 65 лет. Изменения будут проходить поэтапно, переходный период должен стартовать уже в 2019 году.
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