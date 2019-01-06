Я нашел ошибку
Главные новости: 
Ему было всего 39 лет...
Cкончался тренер Центра Подготовки Футболистов "Крыльев Советов" Вадим Ботов
29 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ, упрощающий процедуру признания садового дома жилым и жилого — садовым.
Дачников обязали сообщать властям о перестройке домов
Об этом в ходе встречи с представителями украинских общественных организаций заявили американские сенаторы.
В США признали Украину неуправляемой проблемой
Картина полностью отснята и находится на стадии постпродакшна, однако точная дата выхода пока не известна.
Медведева снялась в канадском фильме про фигурное катание
Завтра начало в 9.00
На УСЦ "Чайка" сегодня первый день Чемпионата России по гонкам на собачьих упряжках
7 января в парках Самары пройдут Театрализованные игры.
Мероприятия 7 января в Самаре
Три человека госпитализированы.
В Куйбышевском районе Самары при столкновении двух автомобилей погиб один человек
Сегодня, в рождественский сочельник, в комплексном центре
Дмитрий Азаров встретился с воспитанниками центра "Ровесник"
сегодня  Воскресенье, 6 января, 20:15
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -10 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/01:
USD 69.47
-0.05
EUR 79.46
-0.2
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Медведева снялась в канадском фильме про фигурное катание

6 января 2019 17:17
390
Картина полностью отснята и находится на стадии постпродакшна, однако точная дата выхода пока не известна.
Российская фигуристка Евгения Медведева сыграла саму себя в канадском художественном фильме про фигурное катание The Petrichor, сообщает life.ru со ссылкой на на портал IMBd.

По сюжету 30-летняя фигуристка Майя после значительного перерыва решает вернуться на лёд, чтобы осуществить свою мечту о победе вместе со своим тренером, которого сыграл российский актёр Алексей Серебряков.

Судя по всему, в какой-то момент на соревнованиях ей и предстоит "посоперничать" с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой. Никаких дополнительных подробностей не известно, дата выхода картины в прокат пока тоже не определена.

Как ранее сообщал Лайф, в текущем сезоне Медведева выступает под руководством канадского тренера Брайана Орсера, и, к большому сожалению для фанатов девушки, год у неё не задался. Так, в Ванкувере она заняла третье и четвёртое место на этапах Гран-при по фигурному катанию, а на чемпионате России в Саранске стала седьмой, из-за чего была включена в сборную лишь в качестве запасной. 

Фото:   соцсети
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
6 января 2019  18:09
Ему было всего 39 лет...
Cкончался тренер Центра Подготовки Футболистов "Крыльев Советов" Вадим Ботов
Ему было всего 39 лет...  Социум
304
6 января 2019  17:59
29 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ, упрощающий процедуру признания садового дома жилым и жилого — садовым.
Дачников обязали сообщать властям о перестройке домов
29 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ, упрощающий процедуру признания садового дома жилым и жилого — садовым.   Социум
127
6 января 2019  17:17
Картина полностью отснята и находится на стадии постпродакшна, однако точная дата выхода пока не известна.
Медведева снялась в канадском фильме про фигурное катание
Картина полностью отснята и находится на стадии постпродакшна, однако точная дата выхода пока не известна.  Социум
355
Весь список

Здравоохранение
4 января 2019  10:26
Названа самая простая и полезная диета на 2019 год Она предполагает употребления в основном растительной пищи.
Названа самая простая и полезная диета на 2019 год
Она предполагает употребления в основном растительной пищи. Здравоохранение
435
31 декабря 2018  12:07
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Это газированная вода с лимоном. Здравоохранение
875
29 декабря 2018  17:58
Его стаж военной медицинской службы более 30 лет, подполковник медицинской службы в отставке, кандидат медицинских наук.
Областную станцию скорой медицинской помощи возглавил Гурбансахат Оразов
Его стаж военной медицинской службы более 30 лет, подполковник медицинской службы в отставке, кандидат медицинских наук.  Здравоохранение
775
Весь список
Новости медицины
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
59
4 января 2019  17:11
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
 При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
66
24 декабря 2018  18:10
Полезен или вреден препарат Левитра
 Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
282
Весь список
Туризм
27 декабря 2018  12:51
Самара в десятке рейтинга городов по количеству новых хостелов в 2018 году
Самара в десятке рейтинга городов по количеству новых хостелов в 2018 году
Чемпионат мира разогрел рынок хостелов в 2018 году. Туризм
362
21 декабря 2018  10:48
Посольство США анонсировало подорожание туристических виз для россиян
Посольство США анонсировало подорожание туристических виз для россиян
Кроме того, туристы лишатся возможности повторно получить подобную визу без собеседования Туризм
334
20 декабря 2018  14:01
Из Китая эвакуировали последних самарских туристов
Из Китая эвакуировали последних самарских туристов
А вот логистика путешественников из Уфы и Казани осложнилась. Туризм
470
Весь список
Образование
31 декабря 2018  09:53
"Российская электронная школа" сделает образование более доступным в сельских школах
Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева в эфире телеканала "Россия 24".  Образование
520
30 декабря 2018  23:52
Его намерены реализовать до 2024 года.
Российские школы подключат к высокоскоростному интернету в рамках нацпроекта "Образование
Его намерены реализовать до 2024 года.   Образование
536
29 декабря 2018  13:15
Няням и репетиторам разрешили не регистрироваться в качестве ИП до 2020 года
Няням и репетиторам разрешили не регистрироваться в качестве ИП до 2020 года
Закон предусматривает возможное освобождение от ответственности в случае, если в установленный срок был предоставлен достоверный налоговый расчёт. Образование
443
Весь список

Культура
5 января 2019  20:57
Подводим итоги года: Культура. Видео
"Нам нужно создать условия для того, чтобы людям было интересно, чтобы они знали, что такое театральное искусство."  Культура
463
5 января 2019  10:55
Самарцев с детьми приглашают в музей А.Н. Толстого 10 января состоятся два мероприятия.
Самарцев с детьми приглашают в музей на день рождения А.Н. Толстого
10 января состоятся три мероприятия. Культура
636
3 января 2019  11:49
Самарцев ждут в музее Эльдара Рязанова
Самарцев ждут в музее Эльдара Рязанова
Касса музея закрывается в 19.30. Культура
464
Весь список
Мода
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
378
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
588
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
809
Весь список


Видео
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
260
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
713
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
707
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
891
2 января 2019  12:12
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
Регион подводит итоги 2018 года.
Социум
574
31 декабря 2018  10:25
Новые медиа гирлянды на ёлочном комплексе на пл. Куйбышева в Самаре
Новые медиа гирлянды на ёлочном комплексе на пл. Куйбышева в Самаре
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку.
Культура
1168
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1377
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1197
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1549
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1941
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2091
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3328
Весь список

Мероприятия
На УСЦ "Чайка" сегодня первый день Чемпионата России по гонкам на собачьих упряжках
Мероприятия 7 января в Самаре
Самарцев с детьми приглашают в музей на день рождения А.Н. Толстого
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные