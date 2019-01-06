Медведева снялась в канадском фильме про фигурное катание
6 января 2019 17:17
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По сюжету 30-летняя фигуристка Майя после значительного перерыва решает вернуться на лёд, чтобы осуществить свою мечту о победе вместе со своим тренером, которого сыграл российский актёр Алексей Серебряков.
Судя по всему, в какой-то момент на соревнованиях ей и предстоит "посоперничать" с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой. Никаких дополнительных подробностей не известно, дата выхода картины в прокат пока тоже не определена.
Как ранее сообщал Лайф, в текущем сезоне Медведева выступает под руководством канадского тренера Брайана Орсера, и, к большому сожалению для фанатов девушки, год у неё не задался. Так, в Ванкувере она заняла третье и четвёртое место на этапах Гран-при по фигурному катанию, а на чемпионате России в Саранске стала седьмой, из-за чего была включена в сборную лишь в качестве запасной.
Фото: соцсети
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