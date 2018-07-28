Медведев распорядился выделить ОАК 1,3 млрд рублей на модернизацию производства Ил-96

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«Средства будут направлены на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления самолетов Ил-96-400М. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2020 год», — говорится в пояснительной записке к постановлению.Бюджетные средства будут перечислены ПАО «ОАК» для последующего взноса в уставный капитал дочернего ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество». Переоборудование производственных мощностей предприятия направлено на снижение зависимости от закупок зарубежных воздушных судов, отмечается в документе.Ил-96-400М — широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, представляет собой модернизированную версию Ил-96-300. Модернизированная версия самолета содержит увеличенное число пассажирских мест — 400.Из федерального бюджета выделяемой субсидией покрывается большая часть стоимости модернизации объекта — в пояснении к документу также указано, что его предполагаемая стоимость оценивается в 1,47 млрд руб.О планах начать производство самолета Ил-96-400М российский вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил еще в мае 2016 года на коллегии Минпромторга. Правительство предложение поддержало, с тех пор на модернизацию и организацию производства Ил-96-400М было направлено ​5,9 млрд рублей, говорится на сайте правительства.Ил-96 производится Воронежским акционерным самолетостроительным обществом с 1987 года. До 2014 года крупнейшим эксплуатантом Ил-96-300 был «Аэрофлот».Фото: соцсети