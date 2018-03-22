Мединский заявил о рекордном числе зрителей отечественного кино за 25 лет

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«Прошлый год дал максимальные показатели по числу зрителей российского кино за всю историю современной России за последние 25 лет — 55 млн человек, это в два раза больше, чем пять лет назад», — сказал Мединский, выступая в рамках правительственного часа в Совете Федерации. Трансляция идет на сайте Совфеда.«Мы не могли и мечтать о такой доле российского кино, какой достигли в прошлом году, — более 25% зрителей», — сказал министр.Мединский также отметил, что его ведомство планирует к 2020 году построить 1,5 тыс. кинотеатров в районных центрах и малых городах. В прошлом году Фонд кино распределил между кинотеатрами в малых городах субсидию в размере 1 млрд руб. При этом переоборудованный зал должен выделять под отечественное кино не менее половины сеансов в квартал.Рекордсменом по кассовым сборам среди отечественных фильмов стала спортивная драма «Движение вверх», которая в России и странах СНГ заработала 3 млрд руб. Предыдущий ​рекорд по сборам в конце 2017 года поставил фильм-сказка «Последний богатырь», заработавший в прокате более 1,6 млрд руб.В 2017 году на поддержку отечественной киноиндустрии государство потратило 7,2 млрд руб., из них 4,8 млрд было выделено на кинопроизводство.