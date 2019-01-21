Медики рассказали о влиянии лунного затмения на здоровье человека

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По его словам, в США и Азии не раз проводились исследования по этому поводу: во время и после явления обзванивали травмпункты и больницы. Выяснилось, что среднее количество обращений к врачам в дни лунных затмений не меняется.Однако эксперт признал, что чересчур впечатлительные и мнительные могут сами себя "накрутить" и убедить в том, что при виде "кровавой Луны" им становится хуже.Таким людям стоит в часы затмений чем-то порадовать себя: повидаться с близкими, например, или позаниматься физкультурой, или хотя бы просто отдохнуть и почитать интересную книгу, посоветовал Кошелев.