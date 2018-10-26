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Новости /  Общество /  Социум  

Медики рассказали о последствиях использования мобильных гаджетов

26 октября 2018 22:02
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Единственный плюс гаджетов в том, что печать на клавиатуре развивает мелкую моторику.
Медики рассказали РИА "Новости", развития каких болезней можно ожидать от постоянного использования гаджетов. По словам специалистов, если своему смартфону или планшету уделять много часов в день, может развиться мышечная гипотрофия, а также проблема сухого глаза и близорукость, передает life.ru.

По словам доцента кафедры офтальмологии института повышения квалификации врачей Ирины Лещенко, человек, у которого перед лицом гаджет, моргает три-пять раз в минуту, а должен 15–17 раз. Из-за этого развивается постоянное ощущение песка в глазах, что называется синдромом сухого глаза. Помимо этого длительное использование гаджетов ведёт к близорукости.

— Мы стали обращать внимание, что раньше близорукость появлялась лет до 18, когда идёт рост организма, а теперь мы нередко видим, что люди уже закончили вуз и они приходят, а у них впервые развивается близорукость. Раньше такого не было. С чем это связано? С тем, что гаджеты теперь присутствуют 16–18 часов ежедневно, — цитирует агентство Лещенко.

Нередко человек смотрит на экран смартфона в неудобном положении, что приводит к нарушениям осанки — кифозу, сколиозу и сутулости, а также неврологическим проблемам защемления нервов в шейном отделе позвоночника. Единственный плюс гаджетов в том, что печать на клавиатуре развивает мелкую моторику.

— Сейчас проблема в том, что дети не занимаются никаким спортом, сидят дома в гаджетах. Гиподинамия — это бич нашего времени. А потом присоединяются все остальные проблемы — дети станов  Единственный плюс гаджетов в том, что печать на клавиатуре развивает мелкую моторику. ятся диспластичными, слабыми. Происходит мышечная гипотрофия, — рассказал травматолог-ортопед Сергей Дедов.

Член правления Российского общества клинической онкологии Николай Жуков успокоил, что использование смартфонов никак не влияет на развитие онкологических заболеваний, это не подтверждают международные исследования.


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Комментарии



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