Медики проведут профилактические акции в парке Гагарина в Самаре

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27 мая, в субботу, в 10.00 на фестивале «Пресса-2017» (Парк им. Юрия Гагарина ул. Советской Армии) будут работать «Палатка здоровья» Самарского областного центра медицинской профилактики и «Лаборатория здоровья» Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.На фестивале каждый участник представляет на своей площадке специальную программу для зрителей по тематике форума. В этом году он посвящен теме предстоящего Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Как известно, спорт неразрывно связан со здоровьем.Каждый желающий сможет проверить свой ВИЧ-статус в выездной «Лаборатории здоровья», которая разместится на площадке газеты «Комсомольская правда». Исследование проводится по слюне, выполняется бесплатно и анонимно. Результат сообщается конфиденциально в течение 20 минут.С 11.00 до 14.00 гости праздника смогут посетить «Палатку здоровья», где можно пройти обследования: антропометрию (измерение массы тела, роста, окружности грудной клетки и т.д.), измерение артериального давления и пульса, определение уровня холестерина и глюкозы в крови, определение объёма легких.В преддверии Всемирного дня отказа от курения, который отмечают 31 мая, специалисты центра медицинской профилактики раздадут информационные материалы, а также проведут отдельное исследование, позволяющее определить степень задымленности легких, сообщает сайт облправительства.Фото pixabay.com.