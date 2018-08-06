MediaMarkt, перед своим уходом с рынка, прощается с самарцами и приглашает на финальный сэйл

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«В знак благодарности за многолетнюю поддержку, мы решили сделать финальный подарок и запустили в наших магазинах масштабную распродажу всего ассортимента со скидкой до 70%. Мы ликвидируем весь ассортимент в наших магазинах — десятки тысяч наименований товаров: от крупной бытовой техники и смартфонов до компьютерной техники и оборудования для геймеров.Кампания продлится до 31 августа.По всем вопросам, связанным с гарантийными обязательствами MediaMarkt, вы можете обращаться к сотрудникам компании, а с сентября к коллегам в магазинах „М.Видео“. Мы уверены, что магазины „М.Видео“ и „Эльдорадо“ возьмут лучшее, что было в MediaMarkt, чтобы сохранить для вас привычный уровень сервиса, ассортимент и европейский подход», — говорится в обращении.Как сообщалось в мае, сеть магазинов MediaMarkt в России выкупила компания «М.Видео». По итогу сделки бренд MediaMarkt полностью уйдет с самарского и российского рынка. На месте розничной сети будут открыты новые магазины «М.Видео» и «Эльдорадо» — бренды, которые тоже завершают процесс слияния.«Из-за неудовлетворительных результатов продаж и значительного снижения выручки руководители холдинга MediaMarkt в конце 2017-го начали процесс ухода с российского рынка и начали закрытие розничных магазинов», — сообщал весной паблик «Умная электроника».22 марта, продавец бытовой техники и электроники «М.Видео» сообщил о покупке конкурирующего «Эльдорадо» за 45,5 миллиардов рублей. Стоимость сделки с MediaMarkt не разглашается. Объединённая компания войдет в десятку крупнейших продавцов электроники в мире.