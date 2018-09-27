Медалисты конкурса профмастерства «Навыки мудрых» встретились с врио вице-губернатора Самарской области
27 сентября 2018 17:10
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22-23 сентября 2018 года впервые в России был проведён чемпионат рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» среди
специалистов возрастной категории 50+. В чемпионате, который прошел в Москве, приняли участие более 130 человек из 26 регионов России.
Двое участников делегации из Самарской области вернулись с Чемпионата с медалями. Бронзовая медаль в компетенции «Администрирование отеля» у Андрея Федотова, а золото чемпионата в компетенции «Графический дизайн» завоевала Алла Агапова,
обойдя пятерых москвичей. Оба они преподают в Самарском государственном колледже.
Поздравляя победителей, Александр Фетисов отметил, что Правительством РФ по поручению Президента России для граждан предпенсионного возраста разрабатывается специальная программа по повышению квалификации. Это даст возможность людям старших возрастов пройти необходимое переобучение и получить новые навыки.
«Хочу также отметить, что ваши «навыки мудрых» не только помогли вам одержать победу и достойно представить нашу область на Чемпионате, благодаря вашему профессионализму ваши молодые коллеги, выступая на WorldSkills, тоже добивались и продолжают обиваться успехов. Это, на самом деле, взаимосвязанный процесс, и это то, что мы сегодня возрождаем – наставничество. Такую задачу нам
ставит и Президент Владимир Владимирович Путин, и Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров. Вы действительно мудрые наставники. И получили заслуженную оценку на прошедшем чемпионате. Это как раз укладывается в нашу стратегию самарского лидерства, которую вы и подтвердили».
Он также зачитал и вручил победителям поздравительные адреса от имени Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В адресах отмечено, что Чемпионат «Навык мудрых» нужен не только для объективной оценки и демонстрации профессиональных качеств участников, но и для получения новых знаний и навыков. Ведь профессионализм, опыт, умение совершенствоваться – необходимые условия самореализации, профессионального долголетия и благополучия человека, передает пресс-служба облправительства.
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27 сентября 2018 17:10
В чемпионате, который прошел в Москве, приняли участие более 130 человек из 26 регионов России. Социум
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