Матвиенко предложила передать часть функций ФСИН гражданской службе после видео с пытками в колонии
26 июля 2018 23:04
181
«Я потрясена тем случаем, который случился в Ярославской области. Я начала смотреть это видео и выключила, не смогла... Как понять этих людей, которые коллективно жестоко избивают человека? И ни один из них не остановился», — заявила спикер Совета Федерации.
Она потребовала провести самое серьезное расследование и применить самое жесткое наказание к «этим нелюдям, которые при исполнении позволили себе грубейшее, жесточайшее нарушение прав человека». Кроме того, она жестко раскритиковала руководителей ФСИН, которые призывали расследовать, как видео утекло в интернет. «Если действительно кто-то из руководителей озаботился только тем, что это утекло, этот руководитель тоже заслуживает наказания», — заявила Матвиенко.
Видеоролик с пытками в ярославской колонии 20 июля опубликовала «Новая газета». Видео было снято в июне 2017 года. После этого Следственный комитет задержал семерых работников колонии, было заведено дело по ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). ФСБ проводит проверку регионального УФСИН.
По мнению спикера Совета Федерации, ситуация в Ярославле показала, что ФСИН нуждается в изменениях, в качестве примера подобной реформы Матвиенко приводит борьбу Минобороны с дедовщиной: «Сколько лет мы жили с этим злом, когда приходили известия, что молодых солдат мучили, унижали? Ведь удалось с этим справиться».
Матвиенко предлагает разделить функции контроля и охраны с функцией перевоспитания и социализации, которыми, по ее мнению, должна заниматься гражданская служба.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
27 июля 2018 01:37
Социум
4
27 июля 2018 00:52
Гендиректор НИИ парашютостроения первым испытал новый десантный парашют Д-14 «Шелест», созданный на предприятии. Изделие способно нести нагрузку до 160 кг, а... Социум
91
26 июля 2018 23:59
Матвиенко заявила о необходимости «гуманизировать» ответственность за репосты в соцсетях. Социум
94
Здравоохранение
26 июля 2018 18:58
По ее словам, в регионе уже существует трехуровневая гериатрическая служба. Она включает 22 амбулаторных кабинета, 225 стационарных коек и специализированный... Здравоохранение
162
26 июля 2018 18:20Татьяна Некипелова: "Мы провели анкетирование среди населения района, выяснили, какие плюсы и минусы в работе медучреждений видят жители"
Председатель общественного совета Большеглушицкого района Татьяна Некипелова на стратегической сессии "Сбережение народа" выступила с... Здравоохранение
159
26 июля 2018 18:01
Еще одна очень важная задача - трудоустройство инвалидов. Здравоохранение
143
Новости медицины
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
176
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
507
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
346
Туризм
24 июля 2018 11:40
Рейтинг подготовлен по данным броней жилья туристами в частном секторе. Туризм
233
23 июля 2018 09:13
Сейчас в "Натали Турс" осталось порядка 15 сотрудников, остальные уволены. Туризм
302
20 июля 2018 13:18
Рейтинг подготовлен по результатам опроса туристов в социальных сетях. Туризм
294
Образование
26 июля 2018 18:31Работа учителем английского в Китае
В последние годы все большую популярность обретает работа учителем английского в Китае . Чем же эта страна так привлекает, и какие преимущества есть в этой... Образование
41
26 июля 2018 14:43
В конкурсе могут принять участие сотрудники как Самарского политеха, так и других вузов, научных объединений, компаний. Образование
173
25 июля 2018 20:53
Новый заместитель будет курировать вузы, сообщили РБК два источника, близких к Миннауки. Образование
391
Культура
25 июля 2018 10:58
Он состоится в Красноярском районе. Культура
414
24 июля 2018 09:22
Мероприятие состоится в сквере имени поэта. Культура
286
23 июля 2018 12:33
Зрителям представят оперу Ж. Бизе «Кармен». Культура
352
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
912
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1156
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1172
Видео
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
265
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
364
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
821
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
638
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
662
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
836
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1304
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1236
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2950
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2018
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3177
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
486
Мероприятия