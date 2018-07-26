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Матвиенко предложила передать часть функций ФСИН гражданской службе после видео с пытками в колонии

26 июля 2018 23:04
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко впервые прокомментировала видео с избиением заключенного в ярославской исправительной колонии № 1. По мнению председателя, действия сотрудников колонии — «чудовищное преступление», которому нет оправдания, передает РБК.

«Я потрясена тем случаем, который случился в Ярославской области. Я начала смотреть это видео и выключила, не смогла... Как понять этих людей, которые коллективно жестоко избивают человека? И ни один из них не остановился», — заявила спикер Совета Федерации.

Она потребовала провести самое серьезное расследование и применить самое жесткое наказание к «этим нелюдям, которые при исполнении позволили себе грубейшее, жесточайшее нарушение прав человека». Кроме того, она жестко раскритиковала руководителей ФСИН, которые призывали расследовать, как видео утекло в интернет. «Если действительно кто-то из руководителей озаботился только тем, что это утекло, этот руководитель тоже заслуживает наказания», — заявила Матвиенко.

Видеоролик с пытками в ярославской колонии 20 июля опубликовала «Новая газета». Видео было снято в июне 2017 года. После этого Следственный комитет задержал семерых работников колонии, было заведено дело по ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). ФСБ проводит проверку регионального УФСИН.

По мнению спикера Совета Федерации, ситуация в Ярославле показала, что ФСИН нуждается в изменениях, в качестве примера подобной реформы Матвиенко приводит борьбу Минобороны с дедовщиной: «Сколько лет мы жили с этим злом, когда приходили известия, что молодых солдат мучили, унижали? Ведь удалось с этим справиться».

Матвиенко предлагает разделить функции контроля и охраны с функцией перевоспитания и социализации, которыми, по ее мнению, должна заниматься гражданская служба.


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