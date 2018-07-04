Матвиенко отчитала власти Читы за «бурьян по пояс» и «уродище-фонтан»
4 июля 2018 07:41
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Она призналась, что «очень огорчилась неухоженностью и запущенностью города». По словам спикера, она «очень серьезно поговорила с руководством города». «Они признали это, осознали», — приводит слова Матвиенко «Интерфакс».
Описывая увиденное, Матвиенко заявила, что неухоженность проявляется во всем. В частности, по ее словам, в городе «дороги плохие, газоны не пострижены: бурьяны по пояс, бордюры вообще исчезают». Особое внимание, Матвиенко обратила на невозможность ходить по тротуарам. «Тротуары — я уж не говорю про каблуки, — по ним пройтись нельзя. Ощущение запущенности и неухоженности. Это никуда не годится», — подчеркнула она.
Не понравилась спикеру и «раздолбанная площадь» перед местным театром. Она напомнила, что театр является «храмом культуры и искусства». «А перед храмом неработающий бордово-красный уродище-фонтан, который 15 лет не ремонтировался», — заметила Матвиенко. «Ну это что, 1990-е годы, что ли? Ну как вам не стыдно?» — задалась вопросом она.
Спикер попросила читинцев на нее не обижаться. «Город-то красивый», — подчеркнула она и добавила, что власти обязаны привести город в порядок.
В пресс-службе губернатора Натальи Ждановой РБК подтвердили встречу Матвиенко с представителями региональных властей, отметив, что на встрече обсуждались «актуальные вопросы социально-экономического развития». РБК также направил запрос в городскую администрацию.
Фото: соцсети
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