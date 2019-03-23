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Матвиенко назвала оптимальную форму правления для России

23 марта 2019 14:50
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Президентская республика хорошо подходит для государственного устройства страны на нынешнем этапе, считает спикер Совета Федерации.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что самой подходящей формой правления для России является президентская республика, однако допустила возможность изменения полномочий различных ветвей власти в Конституции, передает РБК. Об этом она заявила в интервью агентству «Интерфакс».

«Возможно, на каком-то этапе мы окажемся перед необходимостью перераспределения или уточнения некоторых полномочий между различными ветвями власти. Но если говорить, какая модель больше подходит для России, то, я уверена, это президентская республика в силу многих причин и многих факторов — они очевидны и понятны», — сказала она.

По ее словам, парламентская республика эффективна в тех странах, где политические, партийные и представительные системы имеют долгую историю и насчитывают несколько столетий, там, где «выработан баланс сил, который не угрожает стабильности и устойчивости государства».


Отвечая на вопрос, может ли для России стать примером модель государственного устройства Казахстана, Матвиенко подчеркнула, что универсальных моделей, которые бы подходили всем странам, не существует. Спикер Совфеда пояснила, что каждое государство выбирает оптимальный для себя вариант с учетом своей истории и традиций.​

Российскую Конституцию Матвиенко считает удачной, свидетельством этого она считает 25-летнюю историю новой России, которая «не стоит на месте» и развивается.​

«На данный момент я считаю, что Конституция РФ позволяет нам решать эти вопросы: вносить изменения, принимать законы, в том числе конституционные, которые не затрагивают основных положений Конституции. И этого не надо бояться, мы не можем быть все время в застывшем состоянии», — подытожила председатель верхней палаты российского парламента.


Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости




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Комментарии



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