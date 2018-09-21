Масштабная социальная акция по предупреждению продаж алкоголя несовершеннолетним стартовала в Самаре

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Масштабная отраслевая инициатива, традиционно приуроченная ко Всемирному дню ответственного потребления пива, объединяет пивоваров и представителей торговли в решении важной социальной задачи.В течение нескольких недель волонтеры акции, в числе которых сотрудники «Балтики» и других пивоваренных компаний, вместе с партнерами разместят в самарских магазинах порядка 900 специальных стикеров и раздут продавцам 1 500 информационных буклетов для профилактики продаж алкоголя несовершеннолетним.Буклеты акции представят полный перечень документов, которые продавцы вправе требовать для подтверждения совершеннолетия, подскажут, как нужно действовать в спорных ситуациях. Стикеры напомнят продавцам о необходимости проверять документы у покупателей алкогольной продукции и не полагаться полностью на определение возраста по внешнему виду человека.Важность проведения такой информационно-разъяснительной работы подтверждают данные Социологического института Российской академии наук, которые указывают на то, что многие сотрудники торговых точек не в полном объеме осведомлены о различных аспектах законодательства в этой области.«Не допустить потребление пива несовершеннолетними – одна из наших основных задач как ответственного производителя. При этом мы пониманием, что добиться результатов в этом направлении можно только объединив усилия с другими участниками рынка, органами государственной власти, а также благодаря участию наших сотрудников в качестве волонтеров, − говорит Ольга Белкина, вице-президент по продажам пивоваренной компании «Балтика», часть Carlsberg Group. – Всемирный день ответственного потребления пива – пример такого партнерства. Эта инициатива служит продолжением работы, которую мы ведем в течение года, и ярким поводом за счет масштаба напомнить большему числу взрослых людей об ответственности при продаже и потреблении пива».К 2030 году Группа намерена добиться, чтобы 100% рынков демонстрировали улучшения по показателям ответственного потребления в поддержку цели Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по сокращению злоупотребления алкоголем и цели устойчивого развития ООН (ЦУР 3) − обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте.Carlsberg Group также поставила перед собой цель обеспечить к 2022 году 100% дистрибуцию безалкогольного пива, которое дает свободу выбора совершеннолетним потребителям, сообщают организаторы акции.