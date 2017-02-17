Масленица в Самаре: программа праздников

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На масленичной неделе с 20 по 26 февраля 2017 года основным местом проведения праздничных мероприятий «Проводы русской зимы - Масленица» станет площадь им. В.В. Куйбышева, где будет организован целый ряд тематических площадок. На каждый день масленичной недели организаторы подготовили разнообразную программу, основываясь на народных традициях.Установка масштабных арт-объектов позволит создать на главной площади города особую атмосферу народных гуляний. Самым заметным из них станет «Маслена» - конструкция высотой 23 метра, выполненная в традиционном народном стиле. Такой внушительный арт-объект устанавливают впервые. Здесь же появится надувной самовар высотой около 4 метров, он будет установлен на подиуме. Центральную сцену и ярмарочные ряды оформят в виде стилизованной славянской избы.Проект «Самарская масленица» будет организован на территории Усадьбы Самарского Деда Мороза, которая во время новогодних каникул пользовалась огромной популярностью у горожан и гостей областной столицы – усадьбу посетили более 15 тысяч человек.Рядом с территорией Усадьбы оборудуют зону деревянных аттракционов: качели - «ложки», «лодка», карусель. Здесь же разместятся фотозоны - «Богатырские сапоги» и «Сковорода», появятся несколько лавочек и точка питания. С привлечением актеров театров «Камерная сцена», «Самарская площадь» планируется организовать анимационную программу «Проводы русской зимы» с участием Самарского Деда Мороза, Снегурочки и Весны. На площадке проекта будут работать три сказочные станции:- Сказочная деревня;- Избушка Бабы Яги;- Арт-объект Печь.Всю масленичную неделю рядом с Усадьбой Самарского Деда Мороза будет работать сцена - «балаган», на которой ежедневно будут проходить веселые концертно-игровые программы и театральные представления, в которых будет отражена тематика каждого дня праздника.Время работы проекта «Самарская масленица» на территории Усадьбы Самарского Деда Мороза: 20-22 февраля 2017 года с 16:00 до 20:00, 23-26 февраля 2017 года с 12:00 до 20:00 часов.На площади им. В.В. Куйбышева с 20 по 26 февраля 2017 года с 11:00 до 18:00 оборудуют «Город мастеров», где на 45 площадках на площади 1500 кв. метров расположатся стилизованные торговые палатки, где будут представлены различные виды декоративно-прикладного искусства. В работе площадки примут участие около 100 мастеров со всей Самарской области и городов ПФО: Саратова, Пензы, Ульяновска, Нижнего Новгорода.Центральным праздничным мероприятием на главной площади Самары 26 февраля 2017 года с 12:00 до 17:00 станут Проводы русской зимы – Широкая Масленица, где будет организована масштабная и разнообразная культурно-массовая программаНа центральной сцене (размером 10х12 метров, высотой 8 метров, с тремя светодиодными экранами) пройдет праздничная концертная программа. Оформление сцены будет красочно представлено в виде славянской избы «в разрезе». Всё представление будет делиться на смысловые концертные блоки:- «Традиция» - об обычаях празднования масленичной недели;- «Застолье» - об особенностях русской кухни на Масленицу, здесь же пройдут кулинарные конкурсы.- «Потеха» - об играх и забавах, которые проходят во время Масленицы.- «Братство» - об особенностях празднования Масленицы у других славянских народов.- «Самарский» - об истории празднования Масленицы в России в целом и в Самаре в частности (до революции и в советское время).- «Плодородие» - о земле и солнце в целом, о новом посевном годе, о Годе экологии в России.Всю неделю на центральной сцене будут выступать артисты муниципальных театров и лучшие самодеятельные коллективы города, а также профессиональные творческие коллективы («Государственный Волжский русский народный хор им. П.Милославова», дуэт балалаечников Дмитрия Буцыкова, силовое шоу «Русские витязи», ансамбли национальных культурных центров и другие). Гостями праздника станут популярные российские исполнители - дуэт «Баян Микс».Традиционно в этот день пройдут русские народные забавы: «бой на подушках», гиревой аттракцион, перетягивание каната, ходьба на ходулях, подъем на столб с призами. Будут работать 20 объектов питания с блинами и чаем. Для маленьких гостей оборудуют интерактивную игровую площадку, горку и площадку надувных аттракционов.Праздничные мероприятия, посвященные проводам русской зимы, будут организованы более чем 70-ти площадках во всех внутригородских районах г.о. Самара. Народные гуляния пройдут не только в парках, скверах, на площадях, но и по сложившейся традиции инициативные группы граждан при поддержке Администрации организуют празднование Масленицы на дворовых территориях, около школ и социальных объектов с привлечением широкой общественности.По масштабу празднования Широкая Масленица в г.о. Самаре в этом году сможет соперничать с новогодними торжествами, когда площадь им. Куйбышева посетили более 150 тысяч человек, а праздничные мероприятия в честь встречи Нового 2017-го года охватили более 450 тысяч жителей и гостей города, сообщает пресс-служба горадминистрации.