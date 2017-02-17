Масленица в Самаре: программа праздников
17 февраля 2017 11:00
196
На масленичной неделе с 20 по 26 февраля 2017 года основным местом проведения праздничных мероприятий «Проводы русской зимы - Масленица» станет площадь им. В.В. Куйбышева, где будет организован целый ряд тематических площадок. На каждый день масленичной недели организаторы подготовили разнообразную программу, основываясь на народных традициях.
Установка масштабных арт-объектов позволит создать на главной площади города особую атмосферу народных гуляний. Самым заметным из них станет «Маслена» - конструкция высотой 23 метра, выполненная в традиционном народном стиле. Такой внушительный арт-объект устанавливают впервые. Здесь же появится надувной самовар высотой около 4 метров, он будет установлен на подиуме. Центральную сцену и ярмарочные ряды оформят в виде стилизованной славянской избы.
Проект «Самарская масленица» будет организован на территории Усадьбы Самарского Деда Мороза, которая во время новогодних каникул пользовалась огромной популярностью у горожан и гостей областной столицы – усадьбу посетили более 15 тысяч человек.
Рядом с территорией Усадьбы оборудуют зону деревянных аттракционов: качели - «ложки», «лодка», карусель. Здесь же разместятся фотозоны - «Богатырские сапоги» и «Сковорода», появятся несколько лавочек и точка питания. С привлечением актеров театров «Камерная сцена», «Самарская площадь» планируется организовать анимационную программу «Проводы русской зимы» с участием Самарского Деда Мороза, Снегурочки и Весны. На площадке проекта будут работать три сказочные станции:
- Сказочная деревня;
- Избушка Бабы Яги;
- Арт-объект Печь.
Всю масленичную неделю рядом с Усадьбой Самарского Деда Мороза будет работать сцена - «балаган», на которой ежедневно будут проходить веселые концертно-игровые программы и театральные представления, в которых будет отражена тематика каждого дня праздника.
Время работы проекта «Самарская масленица» на территории Усадьбы Самарского Деда Мороза: 20-22 февраля 2017 года с 16:00 до 20:00, 23-26 февраля 2017 года с 12:00 до 20:00 часов.
На площади им. В.В. Куйбышева с 20 по 26 февраля 2017 года с 11:00 до 18:00 оборудуют «Город мастеров», где на 45 площадках на площади 1500 кв. метров расположатся стилизованные торговые палатки, где будут представлены различные виды декоративно-прикладного искусства. В работе площадки примут участие около 100 мастеров со всей Самарской области и городов ПФО: Саратова, Пензы, Ульяновска, Нижнего Новгорода.
Центральным праздничным мероприятием на главной площади Самары 26 февраля 2017 года с 12:00 до 17:00 станут Проводы русской зимы – Широкая Масленица, где будет организована масштабная и разнообразная культурно-массовая программа
На центральной сцене (размером 10х12 метров, высотой 8 метров, с тремя светодиодными экранами) пройдет праздничная концертная программа. Оформление сцены будет красочно представлено в виде славянской избы «в разрезе». Всё представление будет делиться на смысловые концертные блоки:
- «Традиция» - об обычаях празднования масленичной недели;
- «Застолье» - об особенностях русской кухни на Масленицу, здесь же пройдут кулинарные конкурсы.
- «Потеха» - об играх и забавах, которые проходят во время Масленицы.
- «Братство» - об особенностях празднования Масленицы у других славянских народов.
- «Самарский» - об истории празднования Масленицы в России в целом и в Самаре в частности (до революции и в советское время).
- «Плодородие» - о земле и солнце в целом, о новом посевном годе, о Годе экологии в России.
Всю неделю на центральной сцене будут выступать артисты муниципальных театров и лучшие самодеятельные коллективы города, а также профессиональные творческие коллективы («Государственный Волжский русский народный хор им. П.Милославова», дуэт балалаечников Дмитрия Буцыкова, силовое шоу «Русские витязи», ансамбли национальных культурных центров и другие). Гостями праздника станут популярные российские исполнители - дуэт «Баян Микс».
Традиционно в этот день пройдут русские народные забавы: «бой на подушках», гиревой аттракцион, перетягивание каната, ходьба на ходулях, подъем на столб с призами. Будут работать 20 объектов питания с блинами и чаем. Для маленьких гостей оборудуют интерактивную игровую площадку, горку и площадку надувных аттракционов.
Праздничные мероприятия, посвященные проводам русской зимы, будут организованы более чем 70-ти площадках во всех внутригородских районах г.о. Самара. Народные гуляния пройдут не только в парках, скверах, на площадях, но и по сложившейся традиции инициативные группы граждан при поддержке Администрации организуют празднование Масленицы на дворовых территориях, около школ и социальных объектов с привлечением широкой общественности.
По масштабу празднования Широкая Масленица в г.о. Самаре в этом году сможет соперничать с новогодними торжествами, когда площадь им. Куйбышева посетили более 150 тысяч человек, а праздничные мероприятия в честь встречи Нового 2017-го года охватили более 450 тысяч жителей и гостей города, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
17 февраля 2017 15:40
Жители Самары могут внести свои предложения в этот проект. Социум
3
17 февраля 2017 15:33
По телефонам можно сообщить о людях, которые нуждаются в помощи, а также узнать места размещения бойлеров с питьевой водой. Социум
59
17 февраля 2017 15:26
Их целью является обучение молодежи оказанию психологической поддержки и первой помощи гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и при других... Социум
66
Здравоохранение
17 февраля 2017 16:04
Главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера, доктор медицинских наук Андрей Орлов прокомментировал новость о первом форуме... Здравоохранение
2
16 февраля 2017 16:03
На счету доктора ряд уникальных операций и сотни благодарных пациентов. Здравоохранение
351
16 февраля 2017 10:36
Случаев заболевания бешенством среди людей за прошлый год не зарегистрировано. Здравоохранение
134
Туризм
14 февраля 2017 17:31
Какие страны в мире Вы посещали, и какими принципами Вы руководствуетесь при выборе места будущего отдыха? Это важно для того, чтобы правильно выбрать для себя... Туризм
48
10 февраля 2017 12:45
Такие данные следуют из материалов, полученных аэропортом Курумоч. Туризм
173
6 февраля 2017 15:52
Пицца. У каждого человека это слова ассоциируется с чем-то приятным, вкусным и незабываемым. Мало найдётся людей, которые не любят пиццу. Туризм
73
Образование
16 февраля 2017 20:14
С 15 по 18 февраля в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королёва проходит масштабный российский форум, посвященный... Образование
168
16 февраля 2017 16:54
На котором будут состязаться более 150 участников по 26 профессиональным компетенциям. Образование
146
14 февраля 2017 14:02
Заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина прокомментировала проведение в Самаре Единого дня сдачи ЕГЭ родителями. Образование
216
Культура
17 февраля 2017 13:12
Наряду с мастерами самарской сцены в главных партиях выступают приглашенные гости – солисты ведущих театров России. Культура
101
17 февраля 2017 12:36В Самаре закрывается выставка декоративно-прикладного творчества и ремёсел муниципальных образований региона
В рамках церемонии закрытия состоится награждение лауреатов. Культура
89
16 февраля 2017 21:17
Это выступление открывает плотный концертный график артистов. Уже 23 февраля они выступят на концерте, посвященном празднованию Дня защитника Отечества в... Культура
165
Мода
1 февраля 2017 18:16Особенности одежды от магазина «Сударушка»
На сегодняшний день каждая представительница прекрасного пола старается выглядеть прекрасно, удивительно и ухаживать за своей внешностью. Мода
143
25 января 2017 19:36
Интересуетесь вопросами по отслеживанию товара AliExpress? Сейчас существуют сервисы, позволяющие отследить местонахождение товара, заказанного на AliExpress. Мода
176
25 января 2017 11:20
Редко какая вещь сочетает в себе и роскошь, и практичность применения. Шелковое постельное белье относится именно к таким вещам. Несмотря на то, что со времени... Мода
206
Видео
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
1161
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
716
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
4991
16 декабря 2016 09:50
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно. Криминал
1971
14 декабря 2016 11:59
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта. Социум
2558
2 декабря 2016 10:33
Она стала жертвой внезапного мороза. Происшествия
1627
Фоторепортажи
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
1330
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
2446
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
2296
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
11449
30 июля 2016 16:26
Мероприятие прошло в парке "Дружба". Культура
9408
26 июля 2016 14:47
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник. Новости компаний
5789
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают