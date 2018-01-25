Машины без ТО будут выявлять дорожные камеры

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Предполагается ввести наказание за управление автомобилем, не прошедшим ТО или автомобилем, у которого при проведении ТО выявлено несоответствие требования безопасности. Если сейчас за такие нарушения не предусмотрено наказание, то по законопроекту предлагается ввести штраф в размере 800 рублей.Информация о проведенных ТО со всех транспортных средств будет храниться в Единой автоматизированной системе техосмотра. Таким образом, машины, не прошедшие ТО, можно будет легко вычислить с помощью дорожных камер. Предполагается, что диагностические карты будут храниться в базе данных электронном виде. Их будут заверять электронной подписью эксперта. Процесс прохождения ТО должен фиксироваться на видео, а файл с видео будет загружаться в базу данных сразу же.Если ДТП произошло из-за технической неисправности машины, которая не прошла ТО, то страховщики получат право компенсировать выплату с помощью регрессного иска к владельцу машины.Предлагается наказывать штрафом в размере 10 тысяч рублей экспертов, которые сформировали диагностическую карту и допустили к движению машину, не прошедшую ТО. Если же будут выявлены случаи предоставления заведомо недостоверной информации, и она передавалась в базу данных умышленно, эксперта могут наказать принудительными работами сроком до 4 лет. А группа лиц, совершивших подобное нарушение по предварительному сговору, может получить тюремный срок.