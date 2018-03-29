Маршрут автобуса №67  от Крутых Ключей до ж/д вокзала  дополнили ещё двумя машинами

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Маршрут автобуса №67 от Крутых Ключей до ж/д вокзала дополнили ещё двумя машинамиАвтобус №67 ходит по маршруту "Крутые Ключи - железнодорожный вокзал". Местные жители жаловались на то, что маршрут постоянно переполнен и "ходит редко"."Проблему проработали. В связи с увеличением пассажиропотока, а также по обращениям пассажиров принято решение добавить на маршрут №67 дополнительно ещё 2 машины", - сообщает департамента транспорта Самары.Фото: Твиттер