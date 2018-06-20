Мария Захарова: "Для меня поездка в Самарскую область была обусловлена личными мотивами"
20 июня 2018 14:10
139
"Для меня поездка в Самарскую область была обусловлена личными мотивами. Здесь, в Кошкинском районе, родился мой дед. И я признательна Дмитрию Азарову и региону за тёплый приём", - призналась на брифинге с журналистами Мария Захарова
"Когда мы возвращались из Степной Шенталы, заехали в Кошки. Там построен современный спортивный комплекс, не во всех крупных городах есть такие. Я приятно поражена тем, какая спортивная инфраструктура создана в регионе", - также отметила официальный представитель МИД РФ.
По просьбе жителей Кошек Мария Захарова лично пригласила легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова посетить ледовый дворец в селе Кошки Самарской области.
На брифинге в городском пресс-центре Самары Мария Захарова похвалила наш космический стадион: "Я сегодня проехала мимо стадиона "Самара Арена", которого, если верить заявлениям некоторых СМИ, не должно было быть. Грандиозное сооружение".
На своей личной странице в фесбуке официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась несколькими фотографиями и видео со своей поездки по Кошкинскому району Самарской области, где родился ее дедушка по отцовской линии Юрий Иванович Захаров, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
20 июня 2018 17:24
Власти могут продавить нынешний вариант пенсионной реформы или же пойти на уступки из-за протестов, говорится в докладе фонда «Петербургская политика».... Социум
6
20 июня 2018 17:20
Форум ПФО «iВолга» собирает самых талантливых и активных представителей молодежной среды, способных работать на результат в полевых условиях, эффективно и... Социум
29
20 июня 2018 17:13
Подводя итоги выездного совещания, Елена Лапушкина отметила разнообразную программу и творческий подход к организации детского досуга в центрах. Социум
51
Здравоохранение
17 июня 2018 13:05
Они утверждают, что блюда из зеленой и красной чечевицы крайне полезны людям, страдающим от диабета или гипертонии. Здравоохранение
64
15 июня 2018 15:38
По полису ОМС осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления... Здравоохранение
39
15 июня 2018 14:56
Глазные травмы – далеко не редкость во время спортивных состязаний, в том числе по футболу. Здравоохранение
37
Новости медицины
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
162
8 мая 2018 16:24Выбор роддома
Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка. Новости медицины
148
3 мая 2018 19:17
Особой формой осложнений инфекционно-воспалительных патологий пищеварительной системы или других органов является формирование абсцессов. Новости медицины
196
Туризм
14 июня 2018 09:32
Изменения введены на время чемпионата мира по футболу. Туризм
26
13 июня 2018 19:50
Греция – невероятно красивая страна, известная своей историей и бесконечной красотой архитектуры. У всех Греция ассоциируется с Афинами, монастырями из... Туризм
20
13 июня 2018 11:06
Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и апартаментов. Туризм
17
Образование
20 июня 2018 16:47
В российских школах могут исчезнуть традиционные учебники по ряду предметов, а проверка письменных работ будет автоматизирована, следует из рабочей версии... Образование
56
20 июня 2018 12:58
Изменения рассматриваются в рамках проекта «Цифровая школа». Образование
133
19 июня 2018 14:23
Образование
277
Культура
20 июня 2018 13:05
Встреча пройдет 22 июня. Культура
146
20 июня 2018 10:05
Его возглавила Алла Шахматова. Культура
220
18 июня 2018 10:39
Мероприятие пройдет 30 июня. Культура
325
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
707
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1010
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
957
Видео
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
154
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
308
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
54
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
33
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
34
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
564
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
31
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
442
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
726
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
896
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
626
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1990
Мероприятия