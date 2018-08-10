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Новости /  Общество /  Социум  

Мара Багдасарян отдыхает. Лихач на "приоре" накопил 1300 штрафов на 1,5 млн рублей

10 августа 2018 22:22
166
За последние 3,5 года мужчину ловили и на превышении скорости, и пьяным за рулём. За его плечами уже 4 судимости и ворох неоплаченных штрафов, которых хватит на целую жизнь. Но он тем не менее по-прежнему водит.
За последние 3,5 года мужчину ловили и на превышении скорости, и пьяным за рулём. За его плечами уже 4 судимости и ворох неоплаченных штрафов, которых хватит на целую жизнь. Но он тем не менее по-прежнему водит, передает life.ru.

Сотрудники ГИБДД Волгограда в рамках рейда по выявлению водителей-должников остановили автомобиль "Лада-Приора". За рулём находился 31-летний волгоградец, за которым, как выяснилось позднее, числится более 1300 штрафов на общую сумму 1,5 млн рублей.

Более того, злостный нарушитель вдобавок оказался ещё и лишённым водительских прав в 2015 году за пьяное вождение. Тем не менее мужчина продолжал садиться за руль в нетрезвом виде. Так, в течение последних полутора лет в отношении него было возбуждено четыре уголовных дела за повторное нахождение за рулём в нетрезвом виде.

— Судебные приставы арестовали транспортное средство должника. В том случае, если он добровольно не оплатит долги, его автомобиль будет реализован на торгах, — комментирует пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области. 
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Комментарии



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