Малые города Самарской области будут участвовать во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства

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В семинаре примут участие представители малых городов, с численностью населения до 100 тысяч человек, и представители исторических поселений России. В рамках семинара участники узнают об особенностях проектирования в малых городах, о возможностях вовлеченияобщественности, бизнеса и студенческой среды в реализацию проектов и прочее.«Мы хотим пригласить экспертов по городской среде, урбанистов, коллег из регионов, которые смогут поделиться с участниками семинарасвоим опытом реализации проектов благоустройства. В небольших городах любое изменение бросается в глаза, поэтому важно, чтобыпроекты благоустройства общественных пространств и их реализация были проведены качественно», - отметил глава Минстроя России17 января 2018 на Форуме малых городов и исторических поселений в Коломне Президент Российской Федерацииподдержал предложение ведомства о выделении дополнительных 5 млрд рублей на малые города и исторические поселения. Всего по итогам конкурса будет отобрано порядка 80 победителей: 20 - в категории «исторические поселения», 60 - в категории «малые города». Для каждой категории будет установлен размер премии – для исторических поселений в среднем по 50 млн. рублей, для малых городов – в зависимости от подкатегории от 30 до 100 млн. рублей.Администрации малых городов Самарской области уже определились с перечнем объектов для будущего благоустройства. В Жигулевске, Октябрьске и Сызрани планируют привести в порядок береговую зону, обустроить набережную. Кроме того, в Сызрани к благоустройству предлагают историческую часть города – улицу Советскую. В Чапаевске, Кинеле, Похвистнево и Отрадном в планах обустроить парки и скверы.Первоначальную оценку предлагаемых к реализации проектов проведет министерство энергетики и ЖКХ Самарской области совместно спрофессиональным сообществом – архитекторами и дизайнерами.Муниципалитеты разрабатывают проекты развития конкретных общественных территорий, на основе проведенного исследованиякультурного и исторического наследия города, подчеркивающие его индивидуальность. В качестве одного из ключевых критериев оценки проектов предлагается установить требование об обязательной поддержке такого проекта гражданами и общественными организациями и проведении соответствующих общественных обсуждений. Проекты оцениваются федеральной комиссией, которая выставляет каждому предложению баллы в соответствии с публичной шкалой оценки, сообщает пресс-служба облправительства.