Малоимущим вернут деньги за приставки для цифрового телевидения

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— Сегодня нам удалось получить практически исчерпывающие ответы от профильного министра и с точки зрения опыта Тверской области, поскольку они были "пилотом", и с точки зрения подготовки следующих семи субъектов, которые будут переходить на цифровое вещание в начале следующего года, — сказал Турчак по итогам заседания Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате российского парламента.По его словам, правительство и региональные власти предусмотрели исчерпывающий набор для компенсаций.Вице-спикер Совфеда отметил, что, по разным данным, при отключении от аналогового ТВ так или иначе попасть "в зону риска" может от 800 тыс. до 1,2 млн домовладений.Напомним, что отключение аналогового вещания будет проходить в три этапа и завершится 3 июня 2019 года. Переход на цифровое вещание осуществляется с программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009–2018 годы".К телевизорам, приобретённым до 2012 года, нужно будет купить приставку DVB T2.