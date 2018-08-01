Максим Орешкин сегодня побывал на Молодёжном форуме iВогла и пообщался с ребятами
1 августа 2018 18:51
68
Вопросы, предложения, мнения. Столько неравнодушиях участников со своими идеями и проектами!
Фотографии и видео со встречи участников iВолги с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным здесь, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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