Максим Кравченко: "Живое общение на актуальные темы я считаю очень полезным"
30 июля 2018 17:43
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Во вторник, 31 июля, на площадке отеля "Холидей Инн" в Самаре состоится стратегическая сессия по теме: "Кадровая стратегия — достояние региона". На одной из секций директор по разработке программного обеспечения компании IT Univerce Максим Кравченко расскажет о том, как цифровая экономика в перспективе изменит рынок труда.
"Часть профессий с внедрением автоматизации в производство будет отмирать, а часть появляться, — объясняет эксперт. — У многих предприятий сегодня отсутствует понимание того, какие технологии нужно внедрять. Работодатели должны понять, что без обучения персонала покупка дорогостоящего оборудования — это напрасная трата денег. На секции "Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего" я постараюсь объяснить участникам, на что нужно обратить внимание".
В Самарской области в настоящее время разрабатывается стратегия развития региона, в работе над которой принимают участие представили всех органов власти, региональные и федеральные эксперты, общественники, предприниматели и др.
Ранее в каждом муниципалитете прошли обсуждения планов развития каждого субъекта региона, теперь проходят областные сессии по блокам. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил глава региона Дмитрий Азаров.
18 июля прошла первая тематическая стратегическая сессия: "Новое качество жизни", а 24–25 июля — тематическая стратегическая сессия на тему: "Сбережение народа".
"Мне нравится такой формат работы, — признается Максим Кравченко. — Живое общение на актуальные темы я считаю очень полезным", передает Волга Ньюс.
"Часть профессий с внедрением автоматизации в производство будет отмирать, а часть появляться, — объясняет эксперт. — У многих предприятий сегодня отсутствует понимание того, какие технологии нужно внедрять. Работодатели должны понять, что без обучения персонала покупка дорогостоящего оборудования — это напрасная трата денег. На секции "Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего" я постараюсь объяснить участникам, на что нужно обратить внимание".
В Самарской области в настоящее время разрабатывается стратегия развития региона, в работе над которой принимают участие представили всех органов власти, региональные и федеральные эксперты, общественники, предприниматели и др.
Ранее в каждом муниципалитете прошли обсуждения планов развития каждого субъекта региона, теперь проходят областные сессии по блокам. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил глава региона Дмитрий Азаров.
18 июля прошла первая тематическая стратегическая сессия: "Новое качество жизни", а 24–25 июля — тематическая стратегическая сессия на тему: "Сбережение народа".
"Мне нравится такой формат работы, — признается Максим Кравченко. — Живое общение на актуальные темы я считаю очень полезным", передает Волга Ньюс.
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