Магистрант Самарского университета Иван Курчаткин стал золотым медалистом олимпиады «Я – профессионал»

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Магистрант Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Иван Курчаткин стал золотым медалистом Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал» по направлению «Машиностроение».«Направление “Машиностроение” я выбрал потому, что оно полностью совпадает с моей специальностью. Я очень рад, что в этот раз мне удалось победить, – говорит Иван. – В прошлом году я решал олимпиаду в Политехническом университете, очень понравилась организация и атмосфера вуза».Награждение золотых медалистов состоялось 2 апреля в Москве. В числе гостей и участников торжественной церемонии – первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, руководство Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я– профессионал», ректоры вузов-организаторов, представители компаний-партнеров. Золотые медалисты получили денежные призы – 200 тысяч рублей для бакалавров и 300 тысяч – для магистрантов, льготы при зачислении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов и исследовательских центров. Помимо этого, победители войдут в национальную базу «Я – профессионал» и попадут на стажировки в престижные российские компании. В Москве во время награждения медалистов ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской. «Отрадно, что в этом году в конкурсе приняли участие студенты со всехуголков России, а победителями, в том числе и по нашим, инженерным направлениям, стали ребята из регионов, для которых социальный лифт уже работает», – отметил ректор петербургского Политеха.Золотой медалист советует всем студентам участвовать в олимпиаде «Я – профессионал».«Олимпиада – это хорошая возможность проверить уровень своих знаний. Желаю участникам максимально использовать возможности, которые предоставляет олимпиада, а так же посоветую больше времени уделять подготовке», – сказал студент.Олимпиада «Я – профессионал» с успехом стартовала в 2017 году. Организаторами олимпиады выступили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» совместно с ведущими вузами России. Второй сезон олимпиады проходил с ноября 2018 года по март 2019 года. Заявки подали более 523 000 человек. 3 472 человека стали дипломантами, из них 106 получили золотые медали, передает пресс-служба облправительства.