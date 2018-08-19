МВД предложило вести слежку за фанатами в соцсетях

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МВД хочет, чтобы сотрудники Министерства спорта РФ контролировали околофутбольные паблики в социальных сетях и собирали информацию, а затем передавали в региональные управления МВД.Так, отмечается, что полицейские хотят знать имена болельщиков, которые собираются на выезды, а также места предполагаемых драк.По данным Mash, в Минспорта против всей этой затеи. МВД же настаивает на этом пункте плана.