МВД предложило вести слежку за фанатами в соцсетях
19 августа 2018 20:14
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МВД хочет, чтобы сотрудники Министерства спорта РФ контролировали околофутбольные паблики в социальных сетях и собирали информацию, а затем передавали в региональные управления МВД.
Так, отмечается, что полицейские хотят знать имена болельщиков, которые собираются на выезды, а также места предполагаемых драк.
По данным Mash, в Минспорта против всей этой затеи. МВД же настаивает на этом пункте плана.
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