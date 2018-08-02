МВД предложило ужесточить экзамен на водительские права

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Исключение сделано для мотоциклистов — им также можно будет сдавать эту часть экзамена на площадках и выезжать на дороги для сдачи экзамена, только если специальной площадки нет. Дороги при этом должны быть такие, на которых ограничено движение других транспортных средств и пешеходов.Ещё одно нововведение — сроки пересдачи экзамена. Сейчас они не прописаны. МВД предлагает, чтобы повторный теоретический экзамен проводился не ранее чем через семь и не позже чем через 30 дней. Практический — через семь и 60 соответственно.Теоретический экзамен предлагается снимать на видео со звуком.Также МВД считает, что нужно разрешить гражданам сдавать на права в любом регионе России, независимо от регистрации или пребывания.